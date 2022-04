Wspólne śpiewanie i wywieszanie flag

Już w niedzielę - 1 maja, w samo południe, na schodach Wałów Chrobrego zabrzmi Oda do Radości. Śpiewana przez szczecinian, którzy udziałem w społecznym chórze będą chcieli zamanifestować swą przynależność do europejskiej wspólnoty.

Wspólne śpiewanie Ody do Radości przypadnie w 18. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Społecznym chórem dyrygować będzie szczeciński muzyk Paweł Kornicz. Do udziału w tym wydarzeniu zachęca Stowarzyszenie Młodzi Demokraci.

Natomiast szczeciński Komitet Obrony Demokracji przekonuje do wywieszania 1 maja unijnych flag, przekonując:

„Zjednoczonej Europie zawdzięczamy nie tylko pieniądze na linie kolejowe, drogi, ochronę środowiska czy oświatę, ale także zasady demokratycznego państwa prawa, pokój w zachodniej części kontynentu oraz możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami. Okażmy swoje przywiązanie do ideałów europejskich, wywieszając jutro unijną flagę". ©℗

