Bo trzeba oszczędzać. PiS: to pozory!

W ramach szukania oszczędności Szczecin występuje z kilku organizacji i stowarzyszeń. Na listopadowej sesji radni zgodzili się na opuszczenie Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, wśród projektów skierowanych na najbliższą sesję jest jeszcze 5 podobnych. Zdaniem radnych PiS, to ruchy pozorne.

Wystąpienie ze Szlaku Gotyku Ceglanego przyniesie roczne oszczędności rzędu 10 tys. zł. Korzyści z członkostwa były znikome, żeby nie powiedzieć - żadne. Takich pomysłów jest więcej. Na liście podmiotów, których szeregi chce opuścić Gmina Miasto Szczecin są Międzynarodowy Związek Hanzy z siedzibą w Lubece, Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

[..]

– To nie budżet przełomu ustrojowego, jak się nam próbuje wmówić, a budżet politycznej manipulacji – stwierdził podczas ostatniej sesji Marcin Pawlicki, przewodniczący Klubu Radnych PiS w szczecińskiej Radzie Miasta. – Jeśli jesteśmy przy występowaniu pod pretekstem oszczędności z różnych organizacji czy stowarzyszeń, to chciałbym zauważyć, że są to oszczędności pozorne i znikome. W proponowanych projektach mamy cięcia rzędu 10 czy 15 tys. rocznie. Tymczasem chciałbym wskazać panu prezydentowi, gdzie możemy zaoszczędzić większą kwotę.