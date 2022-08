Narkotyki z Niderlandów przechwycone. Zachodniopomorska KAS pomogła CBŚP w wykryciu przemytu

I w pełnym wypasie... Swoją drogą kiedyś to Polska była amfetaminową potęgą, teraz już nawet to się nie opłaca...

FIGO

2022-08-19 09:49:51

Taki jak on na PIS nie zagłosuje ! PIS pilnuje Polski, polskich interesów , a przy okazji " wpadają " przestępcy narkotykowi . Moje auto w drodze do Szczecina też przetrzepali szukając niekoniecznie narkotyków . Za PO nikogo nie interesował co wiezie cysterna i skąd wiezie .Pieniędzy w budżecie nie było , trzeba było " zasilić " się z OFE. Osobiście likwidację OFE popieram , bo to w sumie było 7-10 % pieniędzy spożywanych przez niepotrzebnego pośrednika .Tylko te 18 mln ktoś ładnie " skręcił " !