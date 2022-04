Wojewoda zachodniopomorski: Tak rząd walczy z inflacją

Polski rząd stara się zniwelować skutki inflacji oraz wzrostu cen gazu i prądu. Jednym z narzędzi tarczy antyinflacyjnej są dodatki osłonowe. Stu trzynastu gminom na Pomorzu Zachodnim rząd przekazał ponad 57 milionów złotych dotacji na ich wypłatę.



- Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował tarcze jeszcze przed wojną, reagował już wtedy - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Pamiętajmy, że rosnące ceny gazu nie były przypadkiem, były inspirowane z Kremla, były przygotowaniem do inwazji. Miały osłabić Europę, miały wiązać ją z surowcami z Rosji. Polityka rządu była dalekosiężna i odpowiadała na szantaż energetyczny Kremla, który jest uskuteczniony od dawna i przed którym Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości od dawna przestrzegała. To ważne, żebyśmy wszyscy, w Polsce i w Europie, nauczyli się myśleć o tym, co się dzieje w polskiej gospodarce nie tylko z punktu widzenia wskaźników, z punktu widzenia doraźnych interesów, ale przede wszystkim z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.

Wartość dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego przy dochodach do 2100 zł dodatek wynosi 400 / 500 zł, dla gospodarstwa 2-3 osobowego z dochodami na osobę do 1500 zł - 600/750 zł, dla gospodarstwa 4 - 5 osobowego z dochodami do 1500 zł - 850/1062,50 zł, dla gospodarstwa, w którym, jest 6 lub więcej osób, z dochodami do 1500 złotych - 1150/1437,50 zł.

Łącznie na terenie naszego województwa zostało złożonych 91 969 wniosków. Największym miastem beneficjentem jest miasto Szczecin. Złożono tu 12 600 wniosków. Te osoby, które złożyły dokumenty do końca stycznia, do końca marca powinny otrzymać pierwszą transzę. Wnioski można składać do końca października.©℗

(as)