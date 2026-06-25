Wojewoda zachodniopomorski: szykują się upały drugiego stopnia. Uważajmy!

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski przekazał, że szykują się nam upały drugiego stopnia. Fot. Alan Sasinowski

Najbliższe dni mają być w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim ekstremalnie upalne. A to wymaga od nas szczególnej uwagi - żeby ani nam, ani ludziom z naszego otoczenia nie stało się nic złego.

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Na czwartkowej konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski przekazał, że możemy spodziewać się upałów drugiego stopnia i temperatury, która osiągnie 35 stopni Celsjusza. A to już jest niebezpieczne dla zdrowia.

- W niedzielę będzie możliwość burz, łącznie z gradobiciem - przestrzegł wojewoda.

Zastępca wojewódzkiego komendanta policji mł. inspektor Mariusz Obst zapowiedział, że zachodniopomorscy policjanci zwiększą swoją obecność na kąpieliskach, także tych dzikich. Zaapelował o noszenia kapoków, gdy pływamy na przykład skuterami wodnymi czy motorówkami - bo po wpadnięciu do wody grozi szok termiczny i nawet osoba, która uważa, że dobrze pływa, może utonąć.

- Jeżeli przemieszczamy się, bardzo dobrze zaplanujmy trasę podróży, uwzględnijmy przerwy, nawadniajmy się, jedźmy tylko wypoczęci. Miejmy wodę ze sobą. Bo nigdy nie wiemy, co wydarzy się na drodze, może wydarzyć się wypadek, kolizja, która drogę zakorkuje, będziemy potrzebowali nawodnienia - mówiła st. sierżant Agnieszka Kowalska z biura prasowego wojewódzkie komendy policji.

Ważna sprawa, o której przypomina policja: przy tak trudnej pogodzie ani na chwilę nie możemy zostawiać w samochodach małych dzieci i zwierząt. Auto może bowiem bardzo szybko nagrzać się nawet do temperatury 60 stopni Celsjusza. Uchylone okno czy miska z wodą dla psa to za mało, żeby zapobiec nieszczęściu.

Co zrobić, gdy widzimy pozostawione w aucie dziecko?

- Sprawdźmy, czy pojazd jest otwarty, czy nie ma nikogo w pobliżu, czy możemy zapytać, czyj to pojazd, czy zna właściciela. Jeżeli nie, to nie bójmy się, reagujmy, wybijmy szybę - powiedziała Agnieszka Kowalska.

Rzecznik zachodniopomorskiej straży pożarnej asp. Dariusz Schacht przypomniał, że pożar w takich warunkach pogodowych, jakich się spodziewamy, może się rozprzestrzeniać bardzo szybko i zająć ogromny obszar. Dlatego zaapelował o to, żebyśmy nie używali w lesie ognia otwartego.

- Starajmy się nie wyrzucać niedopałków papierosów przez okna pojazdów, bo to jest często przyczyna pożarów, także lasów - podkreślił strażak. - Jeżeli jesteśmy świadkiem pożaru, dzwońmy niezwłocznie na numer 112.

Upały potrwają co najmniej do poniedziałku. ©℗

Alan Sasinowski

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