Europa zmaga się z upałami. We Francji rekord temperatury, w W. Brytanii odwołane pociągi

Mieszkańcy dotkniętych upałem krajów ochłody szukają nad wodą. Fot. Pixabay

Europa zmaga się z upałami. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 r.; w Paryżu z powodu rekordowego skwaru zamknięto dla zwiedzających wieżę Eiffla. W Wielkiej Brytanii upały wpłynęły na funkcjonowanie kolei. Według prognoz w najbliższych dniach może być jeszcze cieplej.

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We Francji już w poniedziałek padały rekordy temperatur, a w kilku miastach odnotowano nawet ponad 40 st. Celsjusza. Urząd meteorologiczny Meteo France poinformował, że noc z poniedziałku na wtorek była najgorętsza w całej historii pomiarów, czyli od 1947 r.

We wtorek najwyższy — czerwony alert pogodowy z powodu upałów — obowiązywał w 54 departamentach Francji, czyli w ponad połowie kraju. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby tak duża jego część (kontynentalna Francja liczy 96 departamentów) objęta była najwyższym alertem.

Z powodu wyjątkowych upałów w Paryżu wieża Eiffla została zamknięta we wtorek po południu. Również Muzeum Luwr ogłosiło, że od środy do soboty będzie zamykane wcześniej — o godz. 16.

Europa się gotuje

W stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie temperatura wyniosła ponad 30 st. Celsjusza, na konferencji London Climate Action Week sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres skomentował: - Londyn się gotuje. - Kryzys klimatyczny pcha nas coraz głębiej w stronę wyższych temperatur i coraz bliżej katastrofalnych punktów krytycznych, a kryzys energetyczny obnaża obłęd świata uzależnionego od węglowodorów — powiedział.

Upał sparaliżował brytyjską kolej, odwołano wiele połączeń, a krajowy operator kolejowy zaapelował do pasażerów, aby w środę i czwartek „podróżowali tylko w razie absolutnej konieczności”.

Brytyjska agencja meteorologiczna Met Office wydała czerwone ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami na środę i czwartek, kiedy na Wyspach prognozowany jest szczyt tej fali — temperatury mają wtedy wynieść co najmniej 39 st. Celsjusza.

Hiszpańska krajowa służba meteorologiczna Aemet wydała we wtorek czerwony alert przed temperaturami sięgającymi 44 st. Celsjusza na południu kraju w Andaluzji oraz dla spodziewanych 40 st. Celsjusza w Kantabrii i Kraju Basków na północny.

W Belgii temperatura zmusiła szkołę podstawową w Tervuren, niedaleko Brukseli, do przeniesienia egzaminów końcowych do pobliskiego kościoła.

Wysokie temperatury mogące osiągnąć 30-35 st. Celsjusza zbliżają się również do Szwecji, gdzie już teraz z powodu suszy na południu kraju występują duże niedobory wody. W Visby na Gotlandii, gdzie na Tydzień Polityczny Almedalen przyjechało 30-40 tys. gości, wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach. Dodatkowo władze podjęły decyzję o zamknięciu publicznie dostępnych punktów z wodą pitną.

Także Niemcy szykują się na ekstremalne temperatury, które mają utrzymać się do końca tygodnia. Dotychczasowy rekord temperatury dla czerwca zarejestrowano w Niemczech 30 czerwca 2019 r. w Bernburgu w Saksonii-Anhalt, gdzie odnotowano 39,6 st. Celsjusza. Jednak synoptycy ostrzegają, że w okolicy weekendu rekord ten może zostać pobity, w związku z prognozowaną wtedy w niektórych miejscach temperaturą powyżej 40 st. Celsjusza.

Wysokie temperatury będą odczuwalne również dla Włochów. We wtorek najwyższy stopień alertu z powodu ekstremalnych temperatur obowiązywał w 15 włoskich miastach. Jednak w kolejnych dniach będzie on rozszerzany — w środę ma dotyczyć 16, a w czwartek 17 z 27 monitorowanych miast. Niebezpieczne upały występują w wielu historycznych miastach, takich jak Rzym, Bolonia, Florencja czy Wenecja.

Upały docierają do Polski

Także w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia II stopnia przed upałem w trzech województwach w zachodniej Polsce — lubuskim, dolnośląskim oraz na zachodnich obrzeżach Wielkopolski — gdzie temperatury w dzień mogą wzrosnąć do 34 st. Celsjusza, a w nocy do 19 st. Celsjusza.

Za europejską falę upałów odpowiada zjawisko nazywane układem omega. Nazwę swoją zawdzięcza kształtowi greckiej litery, który odpowiada zachodzącemu wówczas układowi barycznemu – między dwoma chłodniejszymi układami niskiego powietrza, uwięziony zostaje cieplejszy wyż. Sprawia to, że wędrówka frontów pogodowych z zachodu na wschód zostaje zatrzymana, a w centrum układu omegi panują gorące i suche warunki, potęgowane przez fakt, że wyż ogranicza tworzenie się chmur, co dodatkowo pozwala na wzrost temperatur. Układ omega najczęściej trwa od trzech do dziesięciu dni, choć czasem może utrzymywać się tygodniami.

Meteo France poinformowało, że obecne warunki pogodowe są porównywalne z falą upałów z sierpnia 2003 r., która trwała 16 dni i doprowadziła — według danych UE — do około 80 tys. zgonów w całej Europie.

Ekstremalne upały nadciągają również nad południowo-zachodnie wybrzeże USA, gdzie temperatura przekroczy nawet 38 st. Celsjusza, co znacząco odbiega od średnich sezonowych. Zwykle o tej porze roku słupki rtęci w Los Angeles wskazują około 27 st. Celsjusza. Wysokie temperatury stworzą zagrożenie nie tylko dla mieszkańców Kalifornii, ale również dla kibiców piłkarskich mistrzostw świata. Do czwartku ponad 10 mln osób zostało objętych ostrzeżeniem przed niebezpieczną pogodą.

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