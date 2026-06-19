IMGW wydał alerty. Ostrzega przed upałem oraz burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem i burzami, obowiązujące dla zachodniej części kraju. II stopień alertu przed upałem wydano dla pięciu województw. Prognozowany wzrost temperatury to nawet do 35 st. C w sobotę.

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Ostrzeżenia II stopnia przed upałem będą obowiązywać dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Tam temperatura maksymalna w sobotę może sięgnąć nawet 35 st. C. Na południowych krańcach Dolnego Śląska utrzymano I stopień alertu. Ostrzeżenia będą obowiązywać do niedzielnego wieczora.

Alert przed burzami został wydany dla części województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego oraz dla województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Jak poinformował Instytut, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie wygasa w nocy z piątku na sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Obraz PublicDomainPictures z Pixabay

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