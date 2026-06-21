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IMGW ostrzega przed burzami i upałem w prawie całej Polsce, także w Zachodniopomorskiem

Data publikacji: 21 czerwca 2026 r. 08:28
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2026 r. 08:28
IMGW ostrzega przed burzami i upałem w prawie całej Polsce, także w Zachodniopomorskiem
Fot. Arleta Nalewajko  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem i burzami. II stopień alertu przed burzami obowiązuje w 15 województwach, z kolei wyższy stopień ostrzeżenia przed upałem obowiązuje od zachodniej po centralną część Polski.

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Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują w niemal całym kraju, wyjątek stanowi województwo śląskie, wschodnia część małopolskiego i powiat strzelecki w opolskim - tam utrzymuje się I stopień zagrożenia. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.

W związku z prognozowanymi burzami Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Obowiązują one w centralnym pasie kraju - od Pomorza po Małopolskę.

Alerty przed upałem II stopnia wydano dla województwa wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego oraz dla części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od wschodu Polski po południową część województwa pomorskiego, a także na południowych krańcach dolnośląskiego. Alerty pozostaną aktywne do godzin wieczornych w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

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