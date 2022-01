Wojewoda zachodniopomorski: "Polski Ład jest korzystny dla większości Polaków"

Nie wierze

2022-01-17 15:38:17

Niech się wstydził za to co mowj. Zapraszam do nas do zakładu pracu. Szybko by pan zmienił zdanie po spotkabiu. Nie wierze co czytam. Cały zakład w którym pracuje 280 osób zatrudnionych. 100% zatrudnionych na minusie od 150 do 300 zł dzięki nowemu ładowi. Za ciężko wykonywaną pracę. Nie leżymy, ciężką fizyczną pracą zarabiamy na chleb i utrzymanie rodzin. Dość okradania i wmawiania że jest lepiej . Lepiej się przyznać do błędu i wyjść z twarzą ale wola brnąć dalej w tą zakłamaną rzeczywistość