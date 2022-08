Wojewoda: śniętych ryb w Szczecinie jest mniej

Zbigniew Bogucki mówił, że zdecydował o przedłużeniu zakazu korzystania z Odry do 25 sierpnia po rozmowach z samorządowcami i rybakami. Otrzymał od nich sygnał, że wolą, aby zakaz był dłuższy, a nie był przedłużany z dnia na dzień, bo to pozwoli im lepiej zorganizować pracę. Z drugiej strony zakaz - gdyby sytuacja się poprawiła - w każdej chwili może być cofnięty.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Niemcy 2022-08-19 14:15:27 Potwierdzają, w Odrze wykryto ślady piorunianu rtęci z czasów IIWŚ...

do Zdzich 2022-08-19 14:11:36 Czy ty się wtedy kąpałeś w Wiśle jak szambem i śniętymi rybami do Bałtyku dwa razy płynęła ? Pewnie wtedy trzymałeś kciuki za Rafała ?

@ Peówa 2022-08-19 14:05:09 Spakuj tornister i najpierw popraw ortografię zamiast pisać takie głuPOty.

Gh 2022-08-19 14:00:43 POwcy szukają termometrów, żeby uwiarygodnić słowa przyglupiego szefa! A szfaby z bajania o rtęci już dawno się wycofali, ale elektorat rtęciowego nie umie czytać ze zrozumieniem!

Kinia Rusin 2022-08-19 13:56:34 PISie chcą zabijać algi! Przykujmy się do rzek!

@ Czas 2022-08-19 13:55:04 Skoro znasz już przyczyny i sprawcę tej eko katastrofy na Odrze to zgłoś to do organów ścigania. Jeśli się potwierdzi to dostaniesz 1 mln PLN. A na razie POwstrzymaj się w ferowaniu przedwczesnych wyroków bo wyjdziesz na tym jak Tusk na rtęci. Totalna KOmpromitacja.

trend wyhamowywania 2022-08-19 13:19:44 Pan jest memem.

Peówa 2022-08-19 13:00:55 Wstrentne pisiory nie cieszcie się tak! Rtenciowe algi was pokonajom!

Odszkodowania 2022-08-19 12:49:43 Tusk właśnie ogłosił że w związku z rtęcią w Odrze to w Gdańsku dramatycznie spadła ilość sprzedawanych ryb w restauracjach gdańskich. To chyba podstawa do odszkodowań dla gastronomii i stąd pewnie zgłoszenie naszego zarządu województwa. Ale przecież to musiałby być zarząd województwa pomorskiego a nie zachodniopomorskiego ze względu na właściwość zamieszkania Tuska. Pogubić sie idzie z tym sztabem Tuska niby powstał w Szczecinie a ryb brakuje w Gdańsku tylko gdzie jest rtęć?

@Odszkodowanie dla S 2022-08-19 12:39:14 A kim jest Krzystek i co zrobił w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, która dotknęła miasta, którego jest "prezydentem"? Rząd ma płacić odszkodowania Szczecinowi? Rząd czyli KTO? Morawiecki z własnego konta? Rada ministrów ma zrobić ściepę i dać uzbieraną kasę Krzystkowi? A może sami sobie mamy wypłacić odszkodowanie? Głupota nie boli. Czego dowodem są wypowiedzi takie jak twoja

@odszkodowanie 2022-08-19 12:35:23 Krzystek jak wróci do Szczecina to będzie wolno kąpać się w Odrze teraz jest na urlopie czyli na wakacjach i nie ma czasu myśleć żeby zgłaszać odszkodowanie, chociaż gastronomicy upominają się już u marszałka

@czas 2022-08-19 12:25:37 Prokuratura to się zajmuje akurat najlepszym kumplem Sławkiem N. zwanym zegarkiem który schował ciężkie miliony w skrytkach meblowych

Zdzich 2022-08-19 12:24:18 A co uczony myslal, ze trupy beda splywaly do konca swiata? Idz i sie wykap w tej wodzie. Moze cyknij herbatke. Wtedy pogadamy.

Czas 2022-08-19 12:11:43 Morawiecki, za zaniechania przy katastrofie na Odrze czeka prokuratura. Zaraz po wyborach.

Znikad pomocy... 2022-08-19 11:54:28 To chyba zla wiadomosc dla opozycji ulica i zagranica..?

Odszkodowanie dla Sz 2022-08-19 11:52:29 Krzystek powinien zarządać od polskiego rządu wysokiego odszkodowania za doprowadzenie do zatrucia Odry i masowego obumierania ryb.

Duckoson 2022-08-19 11:47:54 Pisowcy wywolali specjalnymi preparatami od Ruskich deszcze by rozmyć ślady po kopalnianych zrzutach soli z rtęcią o czym mówią nawet Niemcy nie znający polskiego ale pisowcy nie pomysleli że wszystkonsię wyda i do Szczecina przyjdzie Donald Tusk nie zgadzający się na takie kłamstwa. Będą przez 2 dni wywoływać te deszcze

Wołownia20499 2022-08-19 11:45:08 Jest taki telewizyjny kaznodzieja właśnie mówi że rtęć w Odrze zatruła na kilkanaście lat wszystko i ludzie też będą zatruci. Te głupoty wygłasza nad Wisłą. Pomyśleć że takie gamonie aż spoceni są od tego pchania się do władzy i urządzania nam życia

@klemens 2022-08-19 11:38:06 ty chyba jesteś ze sztabu Tuska bo prezentujesz znikomą wiedzę o ichtiologii rzeki Odry a to pretenduje do zasiadania w takich znakomitych ciałach. Ryb w Odrze są tysiące ton, tysiące ton! skoro odłowiono 140 ton śniętych to gdzie jest reszta? Chyba schowała się przed sztabem Tuska żeby nie było dawki przypominającej z rtęcianu odranu

DobraRada Narodowa 2022-08-19 11:37:16 Nic się nie stało. Proszę się rozejść. Naprawdę nic się nie dzieje proszę nie robić afery i dalej cieszyć się życiem w kraju dostatku i dobrobytu który wam zapewniliśmy. A wszyscy co coś wiedzą, widzą lub słyszą inaczej niż my to zdrajcy narodu których rozliczymy w swoich wolnych sądach.

@Bh 2022-08-19 11:36:58 Nie udało się.... Morawieckiemu okłamać Polaków. Niemieckie służby potwierdziły obecność rtęci w Odrze.

Zef 2022-08-19 11:35:43 Do roboty Bogucki, a nie ciągle sobie nowe zdjęcia robić. Narozrabialiscie to teraz sprzątajcie ten syf.

@Mariola 2022-08-19 11:32:27 Wyławiać ryby ma ten kto doprowadził do tej katastrofy czyli rząd PiS. I lepiej niech się pospieszą.

itd 2022-08-19 11:22:45 Ogladalem wczoraj ta zalosna Kotule,Te babsko wychowalo sie w nurcie Odry, W bredzeniu nie ustepuje temu ryzemu i jego podwladnym z po/parti oszustow/

klemens 2022-08-19 11:16:41 śniętych ryb w Odrze jest mniej bo już wszystkie padły , a nie dlatego , że woda jest czysta . Te co padły , są już wyłowione . Wojewoda mówi przekazem dnia .

Mariola 2022-08-19 10:44:55 Ile z tych śniętych ryb odłowili Zieloni i członkowie samorządowego sztabu kryzysowego Tuska i Geblewicza. Teraz fala przepływa przez Szczecin a Tusk jedzie do Krosna Odrzańskiego gdzie już po fali śniętych ryb. Dlaczego nie jest w siedzibie sztabu w Szczecinie?