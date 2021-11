Wojewoda podziękował za pracę socjalną

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada, w tym roku wypadł w niedzielę. W poniedziałek (22 listopada) wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki z okazji tego święta wyróżnił 34 jednostki z regionu - to domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, placówki wsparcia prowadzone przez samorządy i organizacje pozarządowe.

Jak podał wojewoda, w Zachodniopomorskiem jest 699 jednostek działających w zakresie pomocy społecznej. Zatrudniają ponad 8 tysięcy osób - ponad tysiąc z nich to pracownicy socjalni bezpośrednio pracujący w środowisku osób potrzebujących wsparcia. Podziękowania w poniedziałek odebrali przedstawiciele 34 jednostek z różnych części województwa.

- Bardzo wszystkim dziękuję, kłaniam się za tę pracę, bo to praca trudna, wymagająca dużej empatii - mówił wojewoda Zbigniew Bogucki. - Myślę, że też dająca często satysfakcję z niesionej pomocy temu drugiemu człowiekowi: rodzinom, osobom starszym, dzieciom. To nie jest tylko praca za biurkiem, ale przede wszystkim praca z człowiekiem. Daje wtedy satysfakcję, kiedy są efekty. Ale, żeby doprowadzić do tych efektów, potrzebny jest wysiłek liczony nie tylko w dniach czy tygodniach, ale często w miesiącach a nawet latach.

Wojewoda zwracał też uwagę, że ta praca często odbywa się kosztem czasu wolnego.

- Chciałbym także podziękować państwa rodzinom, bo wiem, że ta praca wymaga również zrozumienia ze strony męża, żony, dzieci, osób najbliższych - dodał wojewoda. - Bo często trzeba ją wykonywać po godzinach, nie można jej odłożyć. A to się wiąże z uciążliwością dla państwa najbliższych.©℗

(sag)