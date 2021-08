Wojewoda liczy na to, że Patryk Dobek zainspiruje młode pokolenie

Sportowcy z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Szczecin mają szansę pójść w ślady mistrza, Patryka Dobka - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki goszcząc u siebie brązowego medalistę w biegu na 800 metrów oraz jego młodszych kolegów. To spotkanie było okazją, aby wręczyć klubowi Dobka czek na 50 tysięcy złotych.

- 41 długich lat czekaliśmy na indywidualny medal olimpijski w biegach - przypomniał wojewoda. - To jest skala sukcesu Patryka Dobka. To pokazuje, jak wielkie to osiągnięcie, jak wielki to sukces. Takie rzeczy nie zdarzają się co kilka lat, tylko co kilka dekad.

Wojewoda opowiadał, że znakomity wynik sportowca z naszego regionu powinien być lekcją nie tylko dla innych zawodników, ale i dla całego społeczeństwa, które zmaga się z koronawirusem.

- Trudny czas jest poniekąd za nami, ale nie mam przekonania, że już zwyciężyliśmy, że już ten bieg ukończyliśmy - dodawał wojewoda. - Ten bieg jeśli chodzi o walkę z Covidem jeszcze nie został dokończony. Jeszcze jesteśmy na bieżni. Najlepiej, żebyśmy dobiegli do mety jak Patryk Dobek. Spotykamy się tu z jeszcze jednego powodu. Myślę, że młodzież, która tu dziś stoi, ma olbrzymie szanse, żeby pójść w ślady mistrza. Dzisiaj mają czytelny znak, że nie ma rzeczy niemożliwych. I jeszcze jedno. Lekkoatleci pokazali, że są perłą w koronie polskiego sportu.

I stąd decyzja, aby MKL Szczecin otrzymał dofinansowanie od Grupy Enea. Wystarał się o nie wojewoda.

- Mój medal to pierwszy medal w biegu na 800 metrów dla Polaka - podkreślał Patryk Dobek. - Nie udawało się to poprzednim zawodnikom, też utytułowanym, jak Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, Paweł Czapiewski. Tym większa dla mnie radość, że dołączyłem do grona olimpijczyków. Mam nadzieję, że pomoże to mojemu klubowi, MKL, i naszej drużynie mistrzów, bo uważam, że to też są mistrzowie na miarę medalu. Jeśli oni tego nie wiedzą, to ja ich zawsze wspieram.

Marcelina Gosiewka, prezes MKL, przedstawiła swoich podopiecznych, którzy już teraz mają na koncie sukcesy.

- Viktoria Derkacz, mistrzyni Polski U - 18 w rzucie oszczepem - wymieniała. - Nasza sztafeta cztery razy sto metrów zdobyła brązowy medal. Są tutaj z nami przedstawiciele tej sztafety, Jakub Błaszczyk i Michał Szczęsny. Rafał Łosin na mistrzostwa Polski U - 20 zdobył srebrny medal w biegu na 60 metrów przez płotki. Dawid Swoboda zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki oraz srebrny medal na hali w biegu na 60 metrów przez płotki. Jest z nami również nadzieja skoku o tyczce, Zosia Gaborska. ©℗

Alan Sasinowski