Wodorowe testy w Szczecinie. Autobus wozi pasażerów i oczyszcza powietrze [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Fot. Ryszard Pakieser

Na szczecińskich ulicach pojawił się wodorowy autobus. Przez kilka dni będzie testowany na liniach, obsługiwanych przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica". Miasto chciałoby kupić pojazdy o takim napędzie, choć na razie są one drogim rozwiązaniem. Niezależnie od tego planuje wybudować pierwszą w regionie stację tankowania wodorem.

Stacja do tankowania wodoru ma powstać w rejonie ul. Gryfińskiej i Hangarowej. Umowa na dzierżawę terenu jest już podpisana. Autobus, który przyjechał na testy, tankowany jest z mobilnej stacji, która razem z nim dotarła do Szczecina.

- To jest polski autobus, zaprojektowany i stworzony przez polskich inżynierów od zera - tłumaczy Maciej Nietopiel, prezes PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. - NesoBus to najnowsze rozwiązania technologiczne, najczystsze, ekologiczne, to jest coś, do czego będziemy dążyli. Transport wodorowy jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zeroemisyjność. Pojazd został skonstruowany, otrzymał homologację, wygraliśmy już pierwszy przetarg na dostawę tych autobusów i mamy nadzieję, że kolejne miasta będą ogłaszały takie przetargi.

Po szczecińskich ulicach jeździ 16 autobusów hybrydowych i 14 elektrycznych.

Pojazdy wodorowe określane są jako zeroemisyjne. Napędza je silnik elektryczny, ale energia powstaje, gdy tankowany wodór podczas reakcji chemicznej z powietrzem zamienia się w destylowaną parę wodną. Taki autobus „emituje" więc wodę i oczyszczone powietrze. Jego wadą jest na razie wysoka cena samego pojazdu i wodoru oraz konieczność zjazdu do zajezdni w celu zatankowania. W przypadku tradycyjnej stacji powinno trwać to nie więcej niż 15 min. Autobusy elektryczne mają tę przewagę, że mogą być ładowane w zajezdni, ale także na przystankach końcowych, na których zamontowano szybkie ładowarki.

Zasięg autobusu wodorowego to 450 km. Testowany pojazd może pomieścić do 93 pasażerów, w tym 37 na miejscach siedzących. Zużywa ok. 8 kg wodoru na 100 km.

Tekst i film: Tomasz Tokarzewski

