Woda Jeziora Słonecznego skażona - śniętych ryb brak. Neutralizowanie skutków katastrofy

Fot. Ryszard Pakieser

Blokada skażonych - rozcieńczonym kwasem solnym oraz metalami ciężkimi - wód Słonecznego została przerwana. Częściowo i na krótko. Mimo wszystko - jak podają Wody Polskie w Szczecinie - nie stwierdzono śnięcia ryb w gumienieckim jeziorze.

Decyzją Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wody Słonecznego - skażone po pożarze zakładu przy ul. Spółdzielców w Mierzynie - są blokowane zaporami: na ujściu Wierzbaka do Bukowej, na wypływie z Jez. Słonecznego, na Bukowej poniżej Słonecznego. Strażacy odcięli korkami pneumatycznymi również ów zakład (produkujący m.in. słupy ulicznych latarń - przyp. aut.) od sieci instalacji burzowej, na granicy gm. Dobra i Szczecina.

Jedno z takich zabezpieczeń - na ujściu rurociągu pod rondem Gierosa - zniknęło w niedzielne popołudnie (10 bm.), w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiadomo, czy spłynął z Bukową do Odry, czy też został skradziony. Dość, że jego poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Dlatego Wody Polskie w poniedziałek (11 września) poinformowały Komendę Miejską Policji w Szczecinie o „zaginięciu urządzenia pneumatycznego".

- Pracownicy Zarządu Zlewni rozpoczęli poszukiwania korka z biegiem rzeki na długości około 1200 m. Jednak natrafili jedynie na snopki siana, które na przepuście okularowym stanowiły filtr biologiczny. Straż Pożarna prowadziła poszukiwania poruszając się w górę rzeki: od ul. Mieszka I. Oni również nie odnaleźli korka pnaumatycznego - relacjonowała Natalia Chodań, rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Szczecinie.

Rozszczelnioną blokadę jednej z rur - po około 5 godzinach - powtórnie zaczopowano. Tym razem profesjonalny korek pneumatyczny zastępując prowizorycznym uszczelnieniem: zaporą z płyt, folii oraz worków z piaskiem.

- Po wprowadzeniu środka koagulującego jest widoczne wytrącenie osadu i klarowanie się wody. W Jeziorze Słonecznym nie stwierdzono śnięcia ryb - informowała rzeczniczka Wód Polskich.

Jeszcze nie wiadomo, jaką metodą będą neutralizowane metale ciężkie, wytrącone przez zastosowany koagulant do osadów dennych Słonecznego. Na tę chwilę - jak przekazują miejskie oraz wojewódzkie służby - nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej w Szczecinie. Nie wiadomo, czy i na ile może się to zmienić wraz z pojawieniem się opadów, których wystąpienie jest prognozowane na najbliższe dni.

Natomiast nadal - do odwołania - obowiązuje ostrzeżenie przed zbliżaniem się do Słonecznego, Bukowej oraz do Wierzbaka, a także zakaz korzystania z ich wód. ©℗





A. NALEWAJKO