Jest skażenie metalami, ale bez zagrożenia dla ujęć wody pitnej

Fot. Piotr Sikora

W wodach Słonecznego - cieku Wierzbak oraz rzeki Bukowej - potwierdzono niebezpieczne, zagrażające organizmom żywym stężenia substancji: cynku oraz żelaza. Trwają badania na obecność również innych metali - w tym rtęci.

Próbki wody w piątek (8 września) rano przekazano do analizy w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Jednak na tę chwilę - jak przekazują miejskie oraz wojewódzkie służby - nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej w Szczecinie. Co nie zmienia faktu, że do odwołania obowiązuje ostrzeżenie przed zbliżaniem się do jeziorka Słonecznego, rzeki Bukowej oraz cieku Wierzbak.

