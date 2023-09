Wybrano sposób neutralizacji skażenia wody Jeziora Słonecznego

Wody Polskie w Szczecinie już zdecydowały: neutralizacja skażenia - niebezpiecznych dla środowiska oraz organizmów wodnych stężeń substancji chemicznych, w tym metali ciężkich - w Wierbaku, Jez. Słonecznym oraz Bukowej będzie prowadzona przy użyciu koagulantu. Na to rozwiązanie wskazali eksperci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Zastosowanie koagulantów dla szybkiej neutralizacji metali ciężkich w skażonej wodzie od początku wydawało się bardziej racjonalne niż drugie z rozwiązań, również brane pod uwagę przez Wody Polskie w Szczecinie: wypompowanie wody z Jez. Słonecznego, przewiezienie jej do oczyszczalni ścieków na Pomorzanach i dopiero tam zneutralizowanie. W tej kwestii zdanie ekspertów ZUT było rozstrzygające. Choć nie bez znaczenia okazały się panujące oraz spodziewane warunki atmosferyczne.

- Analiza aktualnych prognoz pogody i uwzględnienie potencjalnych opadów deszczu przemawia za zastosowaniem koagulantu. Trwa stały monitoring rzeki Bukowej i Jeziora Słonecznego przez pracowników Zarządu Zlewni w Szczecinie - informowała Natalia Chodań, rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Szczecinie. - Aktualnie trwa wypracowanie metodyki rozprowadzenia środka strącającego. Prawdopodobnie w godzinach popołudniowych dojdzie do pierwszej próby rozprowadzenia koagulantu.

Na tę chwilę - jak przekazują miejskie oraz wojewódzkie służby - skażenie Wierzbaka, Słonecznego oraz Bukowej w rejonie Gumieniec nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej w Szczecinie. Co nie zmienia faktu, że do odwołania obowiązuje ostrzeżenie przed zbliżaniem się do tych wód.

Oczyszczenie wody z metali ciężkich to jedna kwestia. Druga to wybór sposobu usunięcia wytrąconych osadów z rzeki i jeziora.

Tymczasem, w interpelacji skierowanej do prezydenta Szczecina radna Dominika Jackowski (Koalicja Obywatelska) pyta:

- Woda w jeziorze została zatrzymana, odpływ z jeziora został zablokowany. W przyszłym tygodniu prognozowane są opady deszczu. Czy w takiej sytuacji możliwa jest migracja metali ciężkich do wód gruntowych? Jeżeli tak, jakie działania zostaną podjęte w celu powstrzymania skażenia wody pitnej?

Prezydent na tę interpelację jeszcze nie odpowiedział. Natomiast decyzją Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego codziennie są wykonywane badania skażonej wody w rejonie Gumieniec. Z dotychczasowych wskazań wynika - jak już informował "Kurier" - że stężenia m.in. cynku i żelaza uległy znaczącemu zmniejszeniu. ©℗

A. NALEWAJKO