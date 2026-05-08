Wiosennych porządków czas. „S" jak sobota, sprzątanie i Stołczyn

Fot. Dariusz GORAJSKI

„Razem dla naszej dzielnicy” – to hasło sobotniej akcji sprzątania Stołczyna, do udziału w której zaprasza mieszkańców – małych i dużych – miejscowa Rada Osiedla. To szczególna forma integracji lokalnej społeczności w maju, choć z tradycyjnym finałem – wspólnym ogniskiem i grillowaniem.

„Masz dość śmieci zalegających wokół? Chcesz zadbać o czyste i przyjazne miejsce do życia?” – kto pozytywnie odpowie na choć jedno z tych pytań, ten powinien wziąć udział w społecznej akcji wiosennych porządków, jaka już w sobotę (9 maja) zawładnie Stołczynem. Zbiórka zainteresowanych o godz. 11.45 przed siedzibą miejscowej Rady Osiedla, czyli przy ul. Kościelnej 28.

– Weź rękawice, dobry humor i dołącz do nas. Zapewniamy worki na śmieci – zachęcają organizatorzy.

Wiosenne porządki na Stołczynie potrwają do godz. 14. Na finał – wspólne ognisko na polanie Księżnej Dąbrówki. ©℗

(an)

