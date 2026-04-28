Stołczyn ma nową świetlicę

W tym budynku przy ul. Nad Odrą 20 mieści się teraz placówka wsparcia dziennego. Fot. UM SZCZECIN

Niegdyś w tym lokalu mieściła się apteka, dziś to miejsce, z którego korzystać będą dzieci i młodzież. Na Stołczynie, przy ul. Nad Odrą 20, na parterze budynku powstała dla nich placówka wsparcia dziennego.

Nowe jest przeznaczenie lokalu, jak i jego wystrój. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży właśnie rozpoczęła swoją działalność w nowej siedzibie.

– Na zlecenie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych lokal przeszedł kompleksową przebudowę oraz dostosowanie do nowych potrzeb funkcjonalnych. W ramach zadania wykonano m.in. roboty budowlane związane ze zmianą układu pomieszczeń, przebudową otworów drzwiowych, wydzieleniem nowych przestrzeni użytkowych oraz dostosowaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych do aktualnych wymogów – przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

W lokalu powstała nowoczesna i bezpieczna przestrzeń przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Obiekt będzie świetlicą środowiskową, zapewniającą wsparcie dzienne dla około 20-30 osób. W obiekcie przewidziano również pomieszczenia do nauki i zajęć edukacyjnych, przestrzenie do integracji i spędzania czasu wolnego, zaplecze socjalne oraz odpowiednio wyposażone sanitariaty.

– Celem funkcjonowania placówki jest stworzenie miejsca sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży, w którym będą mogli bezpiecznie spędzać czas po zajęciach szkolnych, korzystać z pomocy opiekunów, rozwijać zainteresowania oraz uczestniczyć w zajęciach wspierających rozwój społeczny i edukacyjny – tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 441 805 zł brutto. Wykonawcą robót była firma KRULAN Łukasz Kruszyński. ©℗

