Wykolejona na stacji Szczecin Stołczyn cysterna z amoniakiem zabezpieczona

Po przepompowaniu amoniaku cysterna, która wykoleiła się na stacji Szczecin Stołczyn, została w piątek ściągnięta ze szlaku. Ekipy techniczne PKP PLK rozpoczęły naprawę uszkodzonej zwrotnicy i odcinka toru. Ruch kolejowy do Polic ma zostać wznowiony w poniedziałek.

REKLAMA

Opróżnianie zbiornika z amoniakiem, który wykoleił się na północy Szczecina, trwało kilkanaście godzin. Kiedy strażacy zakończyli swoje działania, do pracy przystąpiły ekipy techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe. - Cała procedura przepompowywania i wkolejania wagonu – cysterny zakończyła się około godziny 5.30. Teraz prowadzimy prace naprawcze rozjazdu i toru - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Rzecznik spółki zarządzającej kolejową infrastrukturą wyjaśnił, że naprawa urządzenia sterowania ruchem, „podbicie” szyn, przywrócenie właściwej geometrii toru na pewno potrwa dłużej niż jeden dzień. - Wznowienie ruchu na linii ze Szczecina do Polic planowane jest w poniedziałek – zapowiedział Pietrzykowski. Zwrócił uwagę, że linia kolejowa 406 wykorzystywana jest przez Zakłady Chemiczne Police, głównie do transportowania towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR).

W wyniku wykolejenia cysterna nie została uszkodzona, nie doszło do wycieku. Jak informowały służby kolejowe i Państwowa Straż Pożarna, nie było zagrożenia dla ludzi i środowiska. Do wypompowania amoniaku ściągnięto specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego Grupy Azoty z Puław. Cysterna była częścią 30-wagonowego składu, którym 4 kwietnia transportowano amoniak z Polic do Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, należący do GA.

Cysterna wypadła z torów trzema osiami. Nie przewróciła się. Pietrzykowski w rozmowie z PAP podkreślił, że nic nie wskazuje na to, by do wykolejenia doszło z powodu celowego działania, ewentualnego sabotażu. Zapowiedział, że przyczyny zdarzenia będzie badać komisja, w której znajdą się eksperci od infrastruktury PKP i przedstawiciel przewoźnika (Grupa Azoty Koltar).

Zgodnie z procedurami, wagon, który uległ wykolejeniu, nawet jeśli wygląda na nieuszkodzony (sprawdza to na miejscu rewident taboru), jest wyłączany z eksploatacji. Cysterna została ściągnięta przez lokomotywę do serwisu, na obowiązkowy przegląd.

Linia kolejowa 406 prowadząca ze Szczecina na północ, do Polic i Trzebieży od ponad 20 lat obsługuje regularnie tylko ruch towarowy. Od 2027 r. mają kursować tam również pociągi pasażerskie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Jest wykorzystywana do transportu m.in. nawozów i paliw. W rozmowie z PAP rzecznik prasowy GA Grzegorz Kulik zaznaczył, że kilkudniowe zamknięcie ruchu kolejowego nie spowoduje problemów w działalności Z.Ch.Police.

Amoniak to toksyczny i żrący gaz, wykorzystywany m.in. do produkcji nawozów. Może powodować silne podrażnienia dróg oddechowych, oczu, skóry. Jest bezbarwny, ma ostry, duszący zapach.

REKLAMA