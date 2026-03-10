80 lat szkoły na Stołczynie

80 lat świętuje Szkoła Podstawowa nr 9 mieszcząca się na szczecińskim Stołczynie. fot. SP NR 9 W SZCZECINIE/Facebook

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego (ul. Księżnej Dąbrówki 10) obchodzi w tym roku 80-lecie swojego istnienia. Z tej okazji dyrekcja przygotowuje bal absolwenta dla byłych, jak i obecnych członków szkolnej społeczności.

Szkoła znajduje się na szczecińskim Stołczynie. To jedna z najstarszych placówek oświatowych w Szczecinie - działa od 1946 roku. Jej historia sięga okresu tuż po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to placówka powstawała jako jedna z pionierskich szkół Szczecina, początkowo prowadząc zajęcia w budynku parafialnym, potem we wspieranym przez Hutę „Szczecin” obiekcie przy ul. Kościelnej, a następnie w wyremontowanym budynku przy ul. Księżnej Dąbrówki 10. W ciągu dziesięcioleci Szkoła Podstawowa nr 9 nie tylko kształciła kolejne pokolenia uczniów, lecz także integrowała lokalną społeczność.

Do znanych absolwentów szkoły należą m.in.: dr Małgorzata Abelite - dr nauk humanistycznych i autorka publikacji naukowych, dr Magdalena Brojakowska-Trząska - wykładowczyni w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Adam Ładziak - zawodnik Klubu Sportowego Świt Szczecin-Skolwin, dr Paulina Romanowicz - archeolog, mediewista, autorka wielu publikacji naukowych, obecnie także prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna Forum i radna Rady Osiedla Stołczyn.

80-lecie szkoły jest okazją do wspólnego spotkania. 8 maja w Restauracji "Jachtowa" odbędzie się bal absolwentów, który jest częścią planowanych obchodów jubileuszowych.

Nadchodzący jubileusz, jak podaje społeczność SP nr 9, to moment na uhonorowanie historii szkoły, jej tradycji, sukcesów dydaktycznych oraz społecznych relacji budowanych przez pokolenia uczniów i nauczycieli.

Wydarzenie jest przeznaczone dla pełnoletnich absolwentów. W programie przewidziano uroczystą kolację, powitanie gości, tort jubileuszowy oraz możliwość wspólnej integracji przy muzyce i rozmowach. Uczestnictwo jest możliwe po uprzednim zapisie oraz uiszczeniu opłaty do 20 kwietnia 2026 r., liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

