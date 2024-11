Wiemy, do kiedy na ul. Kolumba wrócą tramwaje [GALERIA, FILM]

Jazda próbna zakończyła się pomyślnie. Fot. Dariusz Gorajski

Tramwaje mają wrócić na ulicę Kolumba najpóźniej do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia - taką deklarację usłyszeliśmy w środę, gdy szczecińscy radni wybrali się na jazdę próbną Swingiem trasą od przystanku Dworcowa do pętli Pomorzany i z powrotem. Ten test przebiegł gładko.



- Na placu budowy pracuje ponad 100 osób. Jesteśmy na etapie przezbrojenia podziemnego. Działamy na odcinku od placu Szyrockiego do ul. Milczańskiej - mówił Marcin Wiśniewski, wiceprezes zarządu firmy ZUE, która przebudowuje ul. Kolumba i al. Powstańców Wielkopolskich w ramach tzw. "torowej rewolucji". - Przebudowywana jest także magistrala wodociągowa. Dochodzą roboty dodatkowe. Mamy poważny problem, bo mamy kolizję z kablem średniego napięcia Enei. To musi być przebudowane. Poszukujemy tego kabla po Polsce. Nawet Enea nie ma takiego kabla.



Przemysław Słowik z klubu Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na wcześniejszą deklarację Marcina Wiśniewskiego, że mieszkańcy będą mogli jeździć tramwajem przez ul. Kolumba już 1 listopada (Marcin Wiśniewski precyzował, że mówił "zostaną dołożone wszelkie starania, aby tak się stało"). Marek Duklanowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości też podjął ten wątek:

- Mieszkańcy Kolumba mają gehennę. I to od kilku lat. Chcą normalnie wyjść. Dzisiaj mamy temat kabla, a za chwilę będzie trochę więcej deszczu niż jest normatywnie w grudniu i okaże się, że jest śnieg, którego miało nie być, i powiecie, że zamarzło głębiej, niż zakładał projekt.

- Tramwaj na 1 listopada był gotowy. Dzień Wszystkich Świętych to nie był dobry dzień na testowanie - odpowiedział Marcin Wiśniewski. - Może zapominamy o tym, co pokazywałem podczas ostatniej komisji Rady Miasta. Pokazywałem potężne kolizje, z którymi się tutaj zderzyliśmy. Dochodzimy do 600 zapytań technicznych.

Marek Duklanowski nie dawał za wygraną. Dopytywał, kiedy konkretnie mają wrócić tramwaje.

- Najpóźniej na święta Bożego Narodzenia - obiecał wiceprezes ZUE.

Karolina Matecka, mieszkanka ul. Kolumba, poskarżyła się na stan chodników. A konkretnie - na ich brak. Opowiadała, że jej dzieci nie mogą normalnie chodzić do szkoły z tego powodu. A ona sama uskakując ostatnio przed samochodem, wpadła w wyrwę.

- Czekam na to kiedy będziemy mogli normalnie wyjść z domu. Fragment drogi musimy pokonywać ulicą. Moje dziecko boi się, że zostanie potrącone - skarżyła się Karolina Matecka. - Firma Budimex zrobiła nam tymczasowe przejście prosto w wyrwę. Na szczęście ZUE tę wyrwę zasypała.

Marcin Wiśniewski obiecał, że jeszcze w środę zajmie się tą sprawą.

Gdy jazda próbna zakończyła się, tramwaj zatrzymał się na przystanku przy ul. Dworcowej, a radni i dziennikarze zaczęli się rozchodzić, wiceprezes ZUE podzielił się dobrą wiadomością, którą właśnie otrzymał: udało się znaleźć kabel, który może pomóc rozwiązać problem przy ul. Kolumba. ©℗

(as)