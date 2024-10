Tramwajem przez ul. Kolumba później

Pierwotne plany zakładały, że cała arteria zostanie otwarta dla ruchu 1 listopada. Fot. Dariusz Gorajski

Tramwaj na ul. Kolumba nie wróci 1 listopada. Przejazd techniczny po nowych torowiskach między Nabrzeżem Wieleckim a pętlą Pomorzany jest planowany na 5 listopada, a termin uruchomienia komunikacji kołowej i tramwajowej na całej przebudowanej arterii to najprawdopodobniej kwestia kolejnych trzech, czterech tygodni.



W piątek 18 października wieczorem zostanie zlikwidowane wahadło dla ruchu kołowego na ulicy Kolumba (przed skrzyżowaniem z Dąbrowskiego).

- Wykonawca, by odciążyć wahadło na ulicy Włościańskiej, planuje od poniedziałku 21 października czasowo otworzyć wlot ulicy Smolańskiej do Budziszyńskiej, co także poprawi komunikację w tym rejonie Szczecina - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. - Planowany na 5 listopada przejazd techniczny obejmie wszystkie torowiska między Nabrzeżem Wieleckim a pętlą Pomorzany. Jego celem jest sprawdzenia geometrii torów i działania trakcji. Po przejeździe technicznym zostanie ustalony termin uruchomienia komunikacji kołowej i tramwajowej na całej przebudowanej arterii. Najprawdopodobniej jest to kwestia kolejnych trzech, czterech tygodni. Wcześniej muszą zakończyć się prace na odcinku między ul. Zapadłą a Tamą Pomorzańską oraz budowa chodników i zatok postojowych na ulicach Kolumba i Dworcowej.

Jak relacjonuje rzecznik, obecnie najintensywniejsze prace trwają na ostatnim wyłączonym z ruchu odcinku między ul. Zapadłą i Tamą Pomorzańską. Układane są nawierzchnie asfaltowe oraz trwają prace brukarskie przy budowie chodników, peronów przystankowych i zatok postojowych.

Pierwotne plany zakładały, że cała arteria zostanie otwarta dla ruchu 1 listopada.

- Termin ten nie zostanie dotrzymany z kilku powodów - tłumaczy W. Jachim. - Oprócz kolizji z błędnie lub niezinwentaryzowanymi mediami podziemnymi (w tym wypadku między ul. Zapadłą a Tamą Pomorzańską pod ziemią pojawił się niespodziewany kabel elektroenergetyczny), dodatkowo wystąpiła konieczność udostępnienia placu budowy dla innych zewnętrznych firm realizujących swoje zadania w powiązaniu z przedmiotową inwestycją. Kolejnym i najistotniejszym czynnikiem opóźniającym prace był nadzwyczaj wysoki poziom wód gruntowych. To z kolei wiązało się z koniecznością instalacji igłofiltrów do odpompowywania wody z wykopów i obniżenia poziomu wód gruntowych dla wykonywanych robót odwodnieniowych.

Przebudowa ul. Kolumba i al. Powstańców Wielkopolskich rozpoczęła się w listopadzie 2021. Aktualny termin zakończenia kontraktu to lipiec 2025. (K)