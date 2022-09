Wielka polityka i lokalne problemy rolników. Nowy wiceminister rolnictwa Jarosławowi Rzepie się nie podoba

To kpina z rolnictwa - tak szef Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim poseł Jarosław Rzepa komentuje powrót do rządu, w charakterze wiceministra rolnictwa, Janusza Kowalskiego. Ludowiec mówi też o planach partii opozycyjnych na wybory oraz zwraca uwagę na postulaty rolników z gminy Banie.

Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zastąpił na rządowym stanowisku swojego partyjnego kolegę, Norberta Kaczmarczyka.

- Ta nominacja pokazuje, że obecnie wiceministrem zostaje się niezależnie od tego, czy ktoś ma pojęcie o danej tematyce, czy nie, ważne jest tylko, czy jest działaczem określonej partii - ocenia J. Rzepa. - To kpina z rolnictwa. Ponadto za naszych rządów nie było takiego przerostu wiceministrów.

Pytany o strategię partii opozycyjnych na najbliższe wybory poseł wskazuje na zaplanowane na wtorek spotkanie byłych prezydentów RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, które może przynieść jakieś pomysły.

- Jako partie opozycyjne jesteśmy umówieni na to, co będzie po wyborach. Na pewno stworzymy wspólny rząd. Czy pójdziemy ze wspólnych list? To trudny temat - przyznaje polityk.

Ponadto J. Rzepa interesuje się sytuacją rolników z gminy Banie. Od 1993 roku siedmiusethektarowy obszar dzierżawi tam rolnik z Francji. Dzierżawa, jak mówi J. Rzepa, wygasa 30 października tego, a Polacy uważają, że nie powinna zostać przedłużona. Według nich Francuz działa na preferencyjnych warunkach. Nie wiadomo, co będzie dalej. Dlatego poseł wysłał do szczecińskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prośbę o przygotowanie materiałów i odpowiedzi na pytania dotyczących tej sprawy. Pyta m.in. o to, jak KOWR odniesie się do negatywnej opinii Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej co do możliwości kontynuowania dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę oraz o to, czy instytucja wie o dużym zainteresowaniu polskich rolników gruntami.©℗

