Wielka inwestycja w szczecińską kolej

Na szczecińskim dworcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, dzięki której będzie można unowocześnić linie kolejowe od Szczecina Głównego po granice naszego państwa w Kołbaskowie. Zmodernizowanych ma być 27 kilometrów torów. Całe przedsięwzięcie jest warte blisko miliard złotych.

- Inwestycje w kolejnictwie nie są tak spektakularne jak inwestycje w drogi, bo jak wybuduje się drogę, to wszyscy to widzą i nią jeżdżą - stwierdził poseł Michał Jach. - Natomiast przez wiele lat koleje były traktowane po macoszemu. Zamiast rozbudowywać i unowocześniać, kolejne rządy po 1989 roku zamykały te linie. Teraz bardzo dużo inwestujemy w ten sposób transportu.

Poseł ocenił kolejnictwo jako "przyszłościową i nowoczesną" formę transportu. Według niego bez inwestycji w tym obszarze Polska nie ma dużych szans na rozwój.

- To kolejny krok do bezpiecznej, nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury na Pomorzu Zachodnim - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Nie zapominajmy, że kolej żelazna to bardzo ekologiczny środek transportu, zarówno jeżeli chodzi o przewozy pasażerskie, jak i o transport przemysłowy.

Wojewoda podkreślał, że inwestycja w nowocześniejsze linie kolejowe to także zysk z punktu widzenia turystyki. A to ważne dla Pomorza Zachodniego, bo przecież turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w naszym regionie.

Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, powiedział, że unowocześnienie torów kolejowych to kolejna ważna inwestycja infrastrukturalna w naszym regionie. Wspomniał o modernizacji węzłów kolejowych w Świnoujściu i w Szczecinie, a także o udrożnieniu funkcjonowania portu Szczecin - Świnoujście. Zwrócił również uwagę na budowę nowego mostu kolejowego w Podjuchach, która ma zakończyć się pod koniec przyszłego roku.©℗

(as)