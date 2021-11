Wieczorek i Kotula na czele zachodniopomorskiej lewicy

Posłowie Dariusz Wieczorek i Katarzyna Kotula zostali współprzewodniczącymi Nowej Lewicy w województwie zachodniopomorskim. Wieczorek reprezentuje frakcję Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Kotula - frakcję Wiosny.

- Wiem, że łączy nas przyszłość, i że czas zrobić krok do przodu - powiedziała Kotula. - Wierzę, że lewica będzie współrządziła w polskim parlamencie. Ale przed nami jeszcze wybory samorządowe. Wierzę, że na poziomie samorządowym lewica także wróci do współrządzenia. Aby tak się stało, przed nami ciężka, żmudna, intensywna praca. Jestem na nią gotowa.

Wieczorek zapowiedział "nowe otwarcie". Przypomniał, że lewica ma za sobą krytyczny moment, gdy wypadła z parlamentu w 2015 roku - "przez własną głupotę", jak podkreślał polityk.

- W Polsce potrzeba zmiany, powrotu do wzajemnego szacunku, do wartości europejskich, Polsce potrzeba demokracji, niezależnych mediów, niezależnego sądownictwa - stwierdził Wieczorek. - To chce zrobić lewica. Ale żeby była jasność: lewica wie, że nie zrobi tego sama. Możemy to zrobić tylko w gronie partii opozycyjnych, partii prodemokratycznych, w gronie ugrupowań i ludzi, którzy myślą podobnie o Polsce. Dlatego dziś chcę zadeklarować współpracę z całą prodemokratyczną opozycją po to, aby przygotować się do wyborów parlamentarnych i samorządowych, aby zmienić tą złą władzę, która rządzi krajem.

SLD i Wiosna formalnie zjednoczyły się w październiku tego roku. Partia Razem pozostaje bytem oddzielnym (choć jej posłowie pozostają w klubie Nowej Lewicy w Sejmie). ©℗

(as)

