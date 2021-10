Policyjne rady dla odwiedzających Cmentarz Centralny

W sobotę 30 października na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie panuje umiarkowany ruch, jednak natężenie pojazdów w rejonie nekropolii jest duże. Nad bezpieczeństwem odwiedzających cmentarz czuwają policyjne patrole - piesze i konne. I tak będzie do 2 listopada.

- Zachęcamy wszystkich planujących wizytę na Cmentarzu Centralnym, by w miarę możliwości nie czekać do 1 listopada, tylko wybrać się wcześniej – mówi kom. Agnieszka Kacprzak z referatu konnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Tym bardziej, że mamy piękną pogodę, warunki są wyjątkowo sprzyjające.

Policja radzi, by (jeśli to tylko możliwe) nie korzystać z samochodów, lub pozostawić pojazdy w znacznej odległości od cmentarza.

- Z uwagi na duże natężenie ruchu kołowego w rejonie cmentarza, jak co roku mogą wystąpić utrudnienia – mówi A. Kacprzak. - Najlepiej więc wybrać się tu komunikacją miejską. W taką pogodę dobrym pomysłem jest też rower i widzimy, że wiele osób z tego korzysta.

Podczas wizyty na cmentarzu pamiętajmy o swoich torebkach czy plecakach. Bywa, że porządkując groby, pozostawiamy torbę bez nadzoru. I zdarza się, że przez chwilę nieuwagi torebka pada łupem złodzieja.

- Szczególnie 1 listopada prosimy, by osoby starsze, które wybierają się z wizytą na groby bliskich, wzięły pod uwagę swój stan psychofizyczny – mówi kom. Agnieszka Kacprzak. - Jeśli jest taka możliwość, dobrze, by poprosiły kogoś o towarzyszenie. Trzeba brać poprawkę na to, że na cmentarzu odległości do pokonania są spore i może im zabraknąć siły. Jeśli poczują się gorzej, potrzebna będzie pomoc, niech bez wahania zwrócą się do funkcjonariuszy patrolujących cmentarz.

Jeżeli decydujemy się na zabranie ze sobą dzieci, pamiętajmy, by mieć na nie baczenie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zaopatrzenie ich w dobrze widoczną czapeczkę czy kurtkę, albo w kamizelkę odblaskową. W sytuacji, gdy dziecko oddali się w tłumie, zejdzie na chwilę z pola widzenia, szybko można je odnaleźć.

- Patrolując cmentarz, co roku otrzymujemy takie zgłoszenia od opiekunów – przyznaje kom. A. Kacprzak. - Wówczas wszystkie patrole ruszają do działań.

I jeszcze jedna policyjna rada dla odwiedzających w tych dniach cmentarz.

- Ponieważ dzień się robi krótszy, a prawdopodobnie od 1 listopada będziemy musieli się liczyć ze zmianą pogody, pamiętajmy o odblaskach – mówi kom. Agnieszka Kacprzak. - Dobrze, by osoby, które w godzinach popołudniowych i wieczornych wybiorą się na cmentarz, wzięły też ze sobą latarkę. ©℗

(gan)