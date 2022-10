Przed 1 listopada. Zmiany na drogach i w komunikacji

Chociaż dzień Wszystkich Świętych dopiero w najbliższy wtorek, to przygotowania do czasowej reorganizacji w ruchu kołowym dostrzec można na ulicach przy szczecińskich cmentarzach już od początku tego tygodnia. Pierwsze z nich w postaci ograniczenia prędkości na ul. Mieszka I obowiązują od dziś, pozostałe wprowadzone będą etapami w weekend. A od piątku ZDiTM szykuje pierwsze z korekt w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Zwożenie barierek do wygrodzeń i rozstawianie tymczasowych znaków drogowych w okolicach nekropolii, w tym największej z nich, jaką jest Cmentarz Centralny, rozpoczęło się już w miniony poniedziałek m. in. wzdłuż odcinka ul. Mieszka I i w rejonie jej skrzyżowań z ulicami Białowieską i Milczańską. Elementy tymczasowego oznakowania zaczęły pojawiać się również w innych miejscach, jak np. w okolicach skrzyżowań ul. Ku Słońcu z ulicami Dworską, Europejską i Hieronim Derdowskiego przy rondzie Lucjana Gierosa, ul. Karola Miarki czy też przy pl. Słowińców.

Od dziś (czwartek) jak na razie jedyne miejsce, gdzie zostały już wprowadzone pewne zmiany w ruchu dotyczą ul. Mieszka I i sprowadzają się do ograniczenia dopuszczalnej prędkości jazdy samochodami obu jej jezdniami do 40 km/h na wysokości Cmentarza Centralnego, tj. na odcinku między al. Piastów i skrzyżowaniem z ul. Białowieską. I to ograniczenie będzie tam obowiązywać aż do północy w środę, 2 listopada.

Jednokierunkowy ruch, wyłączenia sygnalizacji świetlnej, blokady objazdu...

Kolejny etap reorganizacji czeka kierowców w najbliższą sobotę (29 bm.) i będzie on polegał najpierw, od godz. 5, na wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na ulicach Pięknej i Karola Miarki. Wyłączone zostaną jednocześnie sygnalizacje świetlne w rejonie skrzyżowań ul. Ku Słońcu z ulicami Karola Miarki i Santocką oraz przy przejściach dla pieszych na wysokości przystanków tramwajów przed bramą główną CC. Natomiast od godz. 11 nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego jezdni południowej ul. Ku Słońcu od ronda Lucjana Gierosa do ronda Witolda Pileckiego. A we wtorek, 1 listopada, dodatkowo w godz. 6-22 - jak zawsze w takich okolicznościach - nieprzejezdną dla zmotoryzowanych staną się też północna jezdnia ul. Ku Słońcu od ronda Witolda Pileckiego do ronda Lucjana Gierosa oraz ulice Karola Miarki, Piękna i Santocka (dostępne będą wyłącznie dla autobusów miejskich, pojazdów służb mundurowych i ratunkowych). W oba dni nadchodzącego weekendu oraz w poniedziałek i we wtorek z uwagi na blokady objazdy wyznaczone będą ulicami Hieronima Derdowskiego, 26 Kwietnia i Bolesława Krzywoustego.

Zmiany komunikacyjne na prawobrzeżu

Ponadto od soboty (29 bm.) do wtorku (1 listopada) zmiany obejmą okolice dwóch komunalnych cmentarzy na prawobrzeżu. W Dąbiu na odcinku ul. Goleniowskiej na wysokości nekropolii ma obowiązywać do odwołania ograniczenie prędkości do 40 km/h, a jednokierunkowymi na ten czas staną się odcinki ul. Jugosłowiańskiej (od ul. Toruńskiej) i ul. Czarnogórskiej (między ulicami Jugosłowiańską i Bośniacką). Natomiast w Zdrojach zamknięta dla ruchu ogólnego będzie ul. Poległych od skrzyżowania z ul. Walecznych (z możliwością dojazdu tylko pojazdów zaopatrzenia).



Jeśli chodzi o komunikację miejską w okresie jeszcze przed 1 listopada, to w najbliższy piątek (28 bm.) jedyne korekty w jej funkcjonowaniu dotyczą tylko linii tramwajów nr 10 (składy mają także kursować między szczytami co 15 minut) i linii autobusowej nr 67 (w godz. 6–17 kursy ze zwiększoną częstotliwością co 12 minut). Tak też będzie w ostatni dzień października, który przypada w poniedziałek oraz dodatkowo w środę (2 listopada).

Więcej szczegółów o kursowaniu tramwajów i autobusów, w tym dodatkowych ich linii, jakie dowiozą pasażerów i z jaką częstotliwością do cmentarzy w nadchodzący weekend, podamy w jutrzejszym wydaniu gazety. ©

(M)