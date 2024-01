Więcej grypy i RSV. Profilaktyką szczepienia, zbilansowana dieta, ruch...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie zwraca uwagę na wzrost liczby zachorowań na grypę i RSV. Szczególnie widoczny był w pierwszych dwóch tygodniach stycznia. Trwające właśnie ferie być może zahamują ten niekorzystny trend, ale cały czas warto pamiętać o profilaktyce.

– Od 1 do 15 stycznia br. zgłoszono 280 przypadków RSV, z czego 150 przypadków dotyczy dzieci do 2. roku życia – informuje Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. – 75 osób z powodu zakażenia wirusem wymagało leczenia w warunkach szpitalnych. W listopadzie zarejestrowaliśmy 72 przypadki a w grudniu 389 przypadków RSV.

Początek roku przyniósł też liczne zachorowania na grypę. Tylko w pierwszych dwóch tygodniach stycznia zgłoszono do Inspekcji Sanitarnej 260 przypadków grypy potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi.

– Z czego 34 osoby wymagały leczenia w szpitalu – dodaje Małgorzata Kapłan.

Dla porównania – w listopadzie zarejestrowano 46 przypadków grypy a w grudniu 259.

– Niezmiennie przypominamy, że najlepszą profilaktyką grypy są szczepienia, a także zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, unikanie dużych skupisk ludzkich, szczególnie gdy ktoś wykazuje objawy chorobowe – wymienia Małgorzata Kapłan. – Przypominamy również, że chory powinien zostać w domu, by nie narażać na zachorowanie innych osób.

Specjaliści zwracają też uwagę, że dzieci i osoby starsze to grupa, która jest szczególnie narażona na zachorowanie wywołane wirusem RSV. Wirus przenosi się drogą kropelkową np. podczas kichania i kaszlu, ale może też przenosić się drogą kontaktową np. poprzez zanieczyszczone powierzchnie wydzielinami z dróg oddechowych i tu – w kontekście dzieci – mogą to być m.in. zabawki.

– Na ciężki przebieg choroby narażone są najmłodsze dzieci, dlatego warto, by rodzice nie bagatelizowali objawów chorobowych i by nie posyłali do placówek chorych dziecim – dodaje Małgorzata Kapłan. – Wszelkie objawy chorobowe powinny być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu, by leczenie było skuteczne.

Na początku poprzedniego tygodnia na dziecięcych oddziałach szpitalnych w Szczecinie najmłodszych z infekcjami już ubywało. Lekarze wiążą to z trwającymi właśnie feriami zimowymi. Po ich zakończeniu – powrocie dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół – problem ponownie może się nasilić.

(sag)