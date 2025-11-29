Więcej dekoracji w całym mieście

Na Rynku Staromiejskim zamontowano tę samą co rok temu choinkę. Ale nowa stanie na rondzie im. S. Pajora.

W Mikołajki Stargard tradycyjnie rozświetli się świątecznymi dekoracjami. Miasto zapowiada, że ozdób będzie więcej niż w ubiegłych latach, a pojawią się one także w miejscach, które dotąd pozostawały bez świątecznego blasku.

REKLAMA

W tym roku mieszkańców czeka mnóstwo nowości.

– Iluminacje pojawią się w wielu dzielnicach naszego miasta – informują urzędnicy. – Dzięki nim, niezależnie od pogody, poczujemy radość i wyjątkowy świąteczny nastrój. Pierwsze dekoracje rozbłysną już w Mikołajki, a kolejne nowości pojawią się jeszcze przed świętami.

Na rondzie im. S. Pajora stanie nowa choinka, a drugą już można podziwiać na Rynku Staromiejskim, gdzie pojawi się też ogromny, dwumetrowy prezent.

Urząd Miejski podkreśla, że w okolicy pl. Wolności znajdą się sanie z odlatującym reniferem, imponujące bombki przy Młodzieżowym Domu Kultury i przy pl. Wolności, a przy Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego czuwać będzie nowy anioł. Na Bramie Pyrzyckiej pojawią się trzymetrowe skrzydła, idealne do pamiątkowych zdjęć. Tradycyjnie drzewa ozdobią świetlne kurtyny.

Miasto reaguje też na wcześniejsze braki dekoracji w niektórych dzielnicach. W tym roku iluminacje pojawią się m.in. przy boisku przy ul. Armii Krajowej, na skwerku przy ul. Lotników, w strefie rekreacyjnej przy ul. Tańskiego, na rondzie Pionierów Stargardu, przy fontannie na os. Zachód oraz na zieleńcu przy ul. H. Wieniawskiego.

– Nawet poza centrum mieszkańcy znajdą piękne dekoracje, które wprowadzą w świąteczny nastrój – zapewniają urzędnicy.

Tradycyjnie Stargard ozdobią stargardzka gwiazda, anioł i skrzydła, które od lat są symbolem miejskich świąt. ©℗

Tekst i fot. (w)

REKLAMA