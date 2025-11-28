Marsz „Z wąsem po zdrowie” w Stargardzie [GALERIA]

Listopad to Movember - miesiąc męskiej profilaktyki. Nazwa Movember pochodzi od połączenia „moustache”, czyli wąsy i „November” - listopad. W ramach kampanii w Stargardzie odbyło się wiele działań, mających zachęcić mężczyzn do badań. Odniosło to dobry skutek.

W piątek, 28 listopada, ulicami Stargardu przeszedł wyjątkowy marsz.Część uczestników założyła symboliczne wąsy lub niebieskie przypinki na znak solidarności z mężczyznami walczącymi z chorobami nowotworowymi. Rozdawano ulotki, zachęcano mężczyzn do badań, a panie, by motywowały do tego swoich mężów, partnerów chłopaków.

Śpiewano piosenkę - hymn, skomponowaną przez Norberta Śliwę, dyrektora Domu Kultury Kolejarza, napisaną wspólnie z pracownikami PSSE w Stargardzie. Finał był w Teatrze Letnim, gdzie także zachęcano do badań.

Agata Łucka, dyrektor PSSE dziękowała tam ambasadorom, którzy znaleźli się na plakacie akcji, w parku częstowano uczestników marszu niebieską herbatą i czarnymi ciasteczkami w kształcie wąsa. Upiekli je pracownicy sanepidu.

- Nie odkładaj swojego zdrowia na później, regularne badania prostaty i jąder mogą uratować życie! - przez cały miesiąc w Stargardzie wybrzmiewał apel do panów, by zdecydowali się na badania profilaktyczne.

Organizatorem listopadowej akcji Movember była Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Stargardzie. Budynek udekorowany symbolicznym wąsem przypominał o konieczności badań. W jej ramach na stronie sanepidu zamieszczano rolki, w których znani i mniej znani panowie, mężczyźni, a także kobiety z różnych instytucji przypominali o profilaktyce. Jedną z inicjatyw była akcja na terenie Bazaru Stargard,

gdzie było spotkanie poświęcone świadomości zdrowia mężczyzn, profilaktyki oraz wczesnemu wykrywaniu raka jąder i prostaty. Stoisko edukacyjno-profilaktyczne poświęcone profilaktyce męskich nowotworów cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rozmawiano tam o badaniach, wczesnej diagnostyce i ważnych nawykach, które mogą uratować zdrowie i życie. Po raz pierwszy zaprezentowano tam piosenkę - stargardzki hymn Movember.

- Nasz marsz to część kampanii Movember 2025, która przypomina, jak ważne są regularne badania profilaktyczne, wczesne wykrywanie nowotworów prostaty i jąder - informuje PSSE w Stargardzie.

W czwartek w Domu Kultury Kolejarza na darmowe badania zgłosiło się 60 panów. Kolejne - w najbliższą sobotę w godz. 10 - 18 w budynku OSiR przy ul. Szczecińskiej.

