„Męskie zdrowie” w Stargardzie. Wyrusz na marsz i skontroluj swoje jądra

Akcja „Męskie Zdrowie” odbędzie się w Stargardzie po raz czwarty. Fot. organizatorzy

W sobotę, 29 listopada, w godzinach 10 – 18, w AquaStar przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie odbędzie się bezpłatna akcja profilaktyczna dla mężczyzn. Wydarzenie „Męskie Zdrowie” organizowane jest w Stargardzie już po raz czwarty.

Panowie w wieku 18-45 lat będą mogli wykonać badanie USG jąder, natomiast mężczyźni powyżej 45. roku życia test PSA.

– W ubiegłym roku w ramach akcji przeprowadzono blisko 300 badań – informuje Urząd Miejski w Stargardzie. – W trzech przypadkach wyniki okazały się niepokojące.

Badania wykonywać będą specjaliści ze stowarzyszeń Fizjoport oraz stowarzyszenie Edukacja – Zdrowie – Aktywność.

– Nie wystawiamy skierowań na dalszą diagnostykę – zastrzegają organizatorzy. – Obowiązuje kolejność przybycia. Nie przegap okazji, by zadbać o swoje zdrowie!

Jak przebiegają badania?

USG jąder – badanie polega na przyłożeniu głowicy ultrasonografu do worka mosznowego, co pozwala uzyskać obraz tkanek i ocenić ich strukturę. Umożliwia ono wykrycie nie tylko zmian nowotworowych, lecz również m.in. wodniaków czy żylaków powrózka nasiennego.

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania poza zachowaniem higieny. Wynik dostępny jest od razu, jednak ze względu na przesiewowy charakter akcji nie ma możliwości otrzymania pełnego opisu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości uczestnik otrzymuje wydruk obrazu USG.

USG jąder przeznaczone jest dla mężczyzn w wieku 18-45 lat.

Badanie PSA polega na pobraniu kropli krwi z palca i ocenie, czy poziom PSA mieści się w normie. PSA jest białkiem produkowanym przez komórki prostaty. Jego prawidłowy poziom świadczy o właściwym funkcjonowaniu gruczołu. Badania nie trzeba wykonywać na czczo. Wynik dostępny jest po około 10 minutach. Ze względu na charakter badań nie są wystawiane opisy. Liczba testów jest ograniczona. Badanie PSA kierowane jest do mężczyzn powyżej 45. roku życia.

28 listopada Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie organizuje przemarsz ulicami Stargardu. Ma on zwrócić uwagę na potrzebę promocji profilaktyki i zdrowego stylu życia mężczyzn.

– Nasz marsz to część kampanii Movember 2025, która przypomina, jak ważne są regularne badania profilaktyczne, wczesne wykrywanie nowotworów prostaty i jąder – zaprasza stargardzki sanepid. – Zachęcamy uczestników do założenia symbolicznych wąsów jako znaku solidarności z mężczyznami walczącymi z chorobami nowotworowymi. ©℗

