Stargardzki OSiR otworzył sezon

Tafla jest już dostępna. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W Stargardzie otwarto nowy sezon na lodowisku przy ul. Sportowej 32. Obiekt zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie zachęca mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zadaszone lodowisko o powierzchni 1000 m² zapewnia komfort jazdy niezależnie od pogody. W tym sezonie ponownie działać będzie punkt gastronomiczny, w którym odwiedzający mogą liczyć na ciepłe gofry, gorącą czekoladę, kawę i słodkości. W dniu otwarcia na miłośników jazdy na łyżwach czeka, do każdego zamówienia, zimowa rozgrzewająca herbata gratis.

W cenie biletu każdy użytkownik otrzymuje kask, jeździki – pingwinki do nauki jazdy oraz dostęp do szafek depozytowych. Na miejscu dostępny jest również bezpłatny parking, co ułatwia rodzinne i grupowe odwiedziny obiektu. Lodowisko OSiR Stargard honoruje karty sportowe.

Wejście na taflę kosztuje w tym roku 24 zł, ze Stargardzką Kartą Mieszkańca – 19 zł. W weekendy odpowiednio 26 i 21 zł. Bilet ulgowy to koszt 21 zł, a 16 zł z SKM. Za wypożyczenie łyżew trzeba zapłacić 12 zł, pingwinki są za darmo. Dzieci do lat 3 mają zapewniony wstęp wolny.

Z obiektu mogą korzystać także grupy szkolne. Po wcześniejszej rezerwacji lodowisko jest dostępne dla szkół od poniedziałku do piątku w godzinach 8–15, co umożliwia organizację lekcji wychowania fizycznego i nauki jazdy na łyżwach.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i regionu do wspólnej, zimowej zabawy. Lodowisko będzie czynne poniedziałek – czwartek w godz. 16-20, w piątki o godzinę dłużej. W soboty ślizgać się można w godz. 10-21, a w niedzielę godzinę krócej. ©℗

