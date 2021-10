Wiceminister sprawiedliwości zapowiedział w Szczecinie walkę z wrogami Kościoła

Resort sprawiedliwości zapowiada regulacje ustawowe, które mają pomóc w walce z przestępstwami wobec księży i kościołów - zapowiedział w Szczecinie wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Według polityka tych czynów jest w ostatnim czasie coraz więcej.

- Wolność sumienia, wolność wyznania to jedno z podstawowych praw człowieka gwarantowanych w konstytucji - stwierdził polityk. - Aby nie było tylko iluzoryczne, nie było tylko piękną deklaracją, musi być rzeczywiście chronione. Z jednej strony na bazie regulacji ustawowych, ale również w oparciu o stanowcze i skuteczne działania policji, prokuratury i sądu, również w oparciu o zaangażowanie społeczne. To, z czym w ostatnich miesiącach mamy do czynienia, to bezprecedensowy atak na chrześcijaństwo - poczynając od mowy nienawiści, poprzez akty złośliwego przeszkadzania w uroczystościach religijnych, po wręcz fizyczne ataki, które zagrażają życiu i osób właśnie ze względu na ich wyznanie. W związku z tym potrzebujemy stanowczych działań. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje regulacje ustawowe. Wspierało, wspiera i będzie wspierać wszelkiego rodzaju działania społeczne organizacji pozarządowych, które mają w swoich celach przeciwstawienie się tego rodzaju przestępczości.

Wiceministrowi podczas wizyty w Szczecinie - podczas której wręczył medal "Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości" księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi, twórcy Fundacji Małych Stópek - towarzyszył radny Dariusz Matecki, lider Solidarnej Polski w naszym regionie (resort sprawiedliwości jest rządzony właśnie przez SP). Radny mówił o zdarzeniach, którego jego zdaniem dowodzą, że mamy w Polsce wzbierającą falę nienawiści wobec Kościoła katolickiego - między innymi o niedawnym pobiciu księdza w kościele na Pomorzanach i o odrąbaniu głowy figurze św. Faustyny w Myśliborzu.©℗

(as)