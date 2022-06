Węzeł Szczecin Kijewo w pełni otwarty

Na węźle drogowym Szczecin Kijewo zostały otwarte łącznice relacji Stargard – Kołbaskowo i Gdańsk – Stargard. Przejezdna jest również na całej długości zachodnia jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca. Były to dwie ostatnie zamknięte łącznice. Teraz już funkcjonuje cały układ drogowy przebudowanego węzła. Jeszcze przez najbliższe około dwa tygodnie w jego rejonie będą obowiązywały ograniczenia prędkości na A6 i DK10. Wynika to z trwających ostatnich prac wykończeniowych i porządkowych.

– Pod koniec kwietnia został otwarty nowy wiadukt nad autostradą A6 w ciągu DK10 – przypomina Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Oznaczało to znaczące zmniejszenie utrudnień na trasie Szczecin – Stargard. Na czas weekendu majowego wprowadzono ułatwienia przejazdu – ruch dwoma jezdniami autostrady A6. Ostatecznie od początku czerwca przejazd autostradą A6 zaczął się odbywać na stałe dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Od 14 czerwca dostępny jest pełny przekrój jezdni DK10. Teraz, wraz z otwarciem ostatnich łącznic, kierowcy mogą korzystać już z całego węzła. Warto zaznaczyć, że termin zakończenia inwestycji to 18 lipca tego roku, ale już przed wakacjami udało się udrożnić przejazd przez węzeł.

Przez najbliższe około dwa tygodnie w rejonie węzła będą jeszcze obowiązywały ograniczenia prędkości na A6 i DK10. Trwają bowiem ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Na łącznicy relacji Stargard – Kołbaskowo zlokalizowany jest jeszcze zjazd na zaplecze budowy, które będzie w najbliższym czasie likwidowane.

Co powstało na węźle Szczecin Kijewo

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70. i 80.

W ramach przebudowy wykonano nowe, szersze wiadukty, pod którymi jest miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpiła bitumiczna. Nowe łącznice mają łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie powstał większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Z pierwotnym wykonawcą węzła drogowego Szczecin Kijewo – nieistniejącą już firmą Energopol Szczecin – jesienią 2019 roku musieliśmy rozwiązać umowę z powodu nierealizowania prac – dodaje M. Grzeszczuk. – Inwestycja była gotowa w zaledwie 20 proc. Wykonane prace zinwentaryzowano i ogłosiliśmy nowe przetargi na dokończenie prac. Zostały one podzielone na mniejsze zadania w celu jak najszybszego ukończenia kluczowego elementu – nowego wiaduktu nad A6. Do końca 2020 roku został on dokończony wraz z północną jezdnią DK10 oraz dwie łącznice. Wiosną ubiegłego roku ruszyły pozostałe roboty na węźle w ramach trzeciego etapu prac.

Przebudowa węzła Szczecin Kijewo była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie w kwocie 109,76 mln zł było przyznane na cały projekt przebudowy autostrady A6 Szczecin Kijewo – Rzęśnica łącznie z zakończoną w 2020 roku przebudową odcinka Szczecin Dąbie – Rzęśnica.

(ek)