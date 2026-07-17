Weekend wśród róż. Potańcówka, joga, malowanie i książki

Gotowi na dobrą zabawę? Różanka zaprasza!

Joga i spotkanie z fizjoterapeutą, warsztaty malowania na jedwabiu, koncert Barbary i Alberta Czarkowskich – pierwszego małżeństwa, które wspólnie wystąpiło w programie „The Voice Senior” – oraz potańcówka wśród pachnących róż. Tak zapowiada się weekend 18 i 19 lipca w Ogrodzie Różanym przy ul. Pawła Jasienicy w Szczecinie.

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W sobotę o godz. 9 odbędzie się spotkanie „Kręgosłup bez napięcia” z fizjoterapeutą Kamilem Kobiałką z „Oka Fizjoterapeuty” oraz praktyka jogi z Anną Rup z „Jogarnij Się”. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zadbać o kręgosłup, rozluźnić napięcia i rozpocząć weekend spokojnym ruchem na świeżym powietrzu.

O godz. 12 rozpoczną się warsztaty „Pejzaże różane – malowanie na jedwabiu”. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Uczestnicy poznają podstawowe techniki malowania na tkaninie, nauczą się pracy z konturem, mieszania barw oraz tworzenia delikatnych, płynnych przejść kolorystycznych charakterystycznych dla jedwabiu.

Niedziela upłynie pod znakiem muzyki i tańca. O godz. 12 przed publicznością wystąpią Barbara i Albert Czarkowscy – Szczecinianie oraz pierwsze w historii programu „The Voice Senior” małżeństwo, które zaśpiewało wspólnie na jego scenie. Artyści, występujący razem od 45 lat, zaprezentują utwory znane z telewizyjnego konkursu oraz popularne standardy muzyki rozrywkowej, zabierając słuchaczy w muzyczną podróż pełną elegancji, wspomnień i znanych melodii.

Od godz. 17 do 20 odbędzie się Różankowa Potańcówka. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy przy nastrojowej muzyce, w letniej atmosferze i wśród kwitnących róż.

Przez cały weekend dostępna będzie także Różana Czytelnia. Każdy będzie mógł zostawić książkę, zabrać inną ze sobą lub po prostu usiąść z lekturą w otoczeniu kwiatów.

Organizatorem wszystkich wydarzeń w ramach Różanego Ogrodu Sztuki jest Szczecińska Agencja Artystyczna, a ich patronem prasowym „Kurier Szczeciński”. (K)

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