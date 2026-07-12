Różanka w barwach lata. Słoneczny koncert i letnia joga

Koncert I joga na różance

W niedzielę, 12 lipca, odbył się na szczecińskiej Różance koncert - „Świat w kilku melodiach”. Jak określili to sami organizatorzy, koncert miał być „muzyczną podróżą przez Europę i dalej – od wiedeńskiej elegancji, przez francuską subtelność i słowiański liryzm, po temperament Argentyny”. Pogoda dopisała, publiczność w piękne słoneczne niedzielne południe - również.

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W programie znalazły się utwory Astora Piazzolli, Nino Roty, Ennio Morricone, Fryderyka Chopina, Wolfganga Amadeusa Mozarta i innych znanych kompozytorów.

Koncert w wykonaniu Zespołu Kameralnego Ocean Dźwięku pod dyrekcją Dianny Domagały-Rowińskiej.

- Staram się przychodzić na każdy koncert południowy na Różance. To dla mnie odpoczynek, powiedziałbym, że i dla ciała i dla duszy - powiedział pan Krzysztof.

Po koncercie Klub Karate „Bushikan”, Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie i Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zaprosili szczecinian i turystów na dość oryginalne przedstawienie. Okazuje się, że karate może być także językiem poezji, a słowa mogę zmieniać świadomość.

Widowisko słowno-sportowe „Zamień kamień w promień słońca” to spektakl, który, który łączy poezję, teatr ruchu, muzykę, filozofię i sztuki walki. Przesłanie było bardzo aktualne: zachować spokój, utrzymać równowagę wewnętrzna w niestabilnym i zwariowanym świecie.

Dzień wcześniej, także w ogrodzie różanym odbyły się zajęcia z jogi z cyklu ,,Jogarnij się".

- Joga tak naprawdę może wyglądać tak jak chcemy - mówi Anna Rup, instruktorka. - Ćwiczenia możemy dostosować do naszych potrzeb. Joga może pomóc w problemach z kręgosłupem a także z biodrami.

Poranna Joga na Różance będzie nam towarzyszyć cyklicznie przez całe wakacje co tydzień w soboty.

(CK)

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