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Weekend na Różance. „Zamień kamień w promień słońca”

Data publikacji: 10 lipca 2026 r. 23:11
Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2026 r. 23:11
Weekend na Różance. „Zamień kamień w promień słońca”
Relaksująca joga, inspirujące warsztaty, koncert oraz wyjątkowe widowisko – to wszystko w weekend na Różance.Fot. Piotr SIKORA  

Przed nami kolejny ciekawy weekend w Ogrodzie Różanym przy ul. Pawła Jasienicy w Szczecinie. Z relaksującą jogą, inspirującymi warsztatami, muzyką i wyjątkowym widowiskiem.

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W sobotę 11 lipca o godz. 9 odbędzie się spotkanie z fizjoterapeutą Kamilem Kobiałką „Oko Fizjoterapeuty” i joga z Anną Rup „Jogarnij Się”. Będzie spokojny ruch, praca z ciałem i dobra energia na początek dnia. W południe Różanka przygotowała warsztat familijny „Listy do… róży”. Uczestnicy będą obserwować róże, szukać inspiracji i pisać symboliczne listy do jednej z najpiękniejszych bohaterek Różanki.

W niedzielę 12 lipca Różany Ogród zaprasza na koncert Zespołu Kameralnego Ocean Dźwięku pod dyrekcją Dianny Domagały-Rowińskiej „Świat w kilku melodiach”. A o godz. 13.30 na widowisko słowno-sportowe, które połączy poezję, ruch, muzykę i sztuki walki, pt. „Zamień kamień w promień słońca”.

Organizatorem cyklu Różany Ogród Sztuki jest Szczecińska Agencja Artystyczna, patronem medialnym „Kurier Szczeciński”. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

(K)

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