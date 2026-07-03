Urodzinowy Różany Ogród Sztuki

Fot. Agata JANKOWSKA

Najbliższy weekend na Różance rozpocznie się od chińskiej sztuki medytacji i warsztatów kulinarnych, a skończy wspólnym świętowaniem 81. urodzin Szczecina.

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4 lipca w sobotę o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie Wuji Hundun Qigong z Karoliną Kurpiel-Zawadzką – KALYANII Qigong. To, jak podają organizatorzy, praktyka o ponad 800-letniej tradycji, przekazywana w linii mistrzowskiej przez Mistrza Duan Zhi Lianga z Pekinu. Spotkanie będzie wprowadzeniem do pracy z wewnętrzną stabilnością, spokojem i uważnym ruchem. Poprzez spokojny ruch i pracę z oddechem uczestnicy będą mogli rozluźnić ciało, wyciszyć układ nerwowy i zbudować poczucie wewnętrznego oparcia.

O godz. 12.00 rozpoczną się warsztaty dla dorosłych w Domu Skandynawskim przy ul. Monte Cassino 6. Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Warsztat „Róża na talerzu – kruche ciasteczka z tradycjami” nawiązuje do dawnych receptur dworskich, w których róża była symbolem elegancji i wyjątkowego smaku. „Róża w filiżance – tworzenie własnych herbat różanych” wprowadza z kolei uczestników w tradycję naparów różanych, obecnych zarówno w dawnej kuchni dworskiej, jak i w domowych rytuałach herbacianych. Uczestnicy poznają odmiany róż wykorzystywane w naparach, ich właściwości, zapachy i znaczenie kulturowe.

W niedzielę 5 lipca na Różance – jednym z najpiękniejszych zakątków miasta – będziemy wspólnie świętować 81. urodziny Szczecina. Dostępna będzie strefa animacji, zabaw oraz konkursów. Nie zabraknie urodzinowego tortu, koncertów, tańca i potańcówki. Start o godz. 12.00.

(K)

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