Weekend wśród róż. Będzie się działo w Ogrodzie Różanym

Przed nami kolejny letni weekend pełen atrakcji w szczecińskim Ogrodzie Różanym przy ul. Pawła Jasienicy. W programie propozycje dla miłośników aktywnego wypoczynku, rodzin z dziećmi oraz wszystkich, którzy lubią spędzać czas przy dobrej muzyce.

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W sobotę 1 sierpnia dzień rozpocznie się o godz. 9 plenerową praktyką jogi z Anną Rup „Jogarnij Się”. Tematem spotkania będzie „Oddech, stres i układ nerwowy”. To doskonała okazja, by rozpocząć weekend w spokojnej atmosferze i zadbać o dobre samopoczucie. O godz. 12 odbędzie się familijny warsztat „Z różą…”, przygotowany z myślą o wspólnej, kreatywnej zabawie dla dzieci i ich opiekunów.

W niedzielę, 2 sierpnia, o godz. 12 odbędzie się koncert zespołu Los Cafe. Artyści zabiorą słuchaczy w muzyczną podróż do świata tango nuevo, łączącego argentyńskie tango z elementami jazzu i muzyki klasycznej.

Na zakończenie weekendu, w godz. 17-20, znowu rozgrzeje się Różankowy plenerowy parkiet. Kolejna odsłona popularnej potańcówki będzie doskonałą okazją do wspólnej zabawy i spędzenia letniego popołudnia w rytmie muzyki.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Ich organizatorem jest Szczecińska Agencja Artystyczna, a patronem prasowym „Kurier Szczeciński”. ©℗

(K)

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