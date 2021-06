Weekend w regionie (11-13 czerwca 2021)

Światowy dzień mórz

Międzyzdroje. Urząd Miasta Międzyzdroje i Błękitny Patrol WWF zapraszają na sobotę (12 bm.) na „Światowy dzień mórz”. Impreza trwać ma od g. 11 do 16. Będzie to szereg edukacyjno-rekreacyjnych atrakcji związanych z lepszym poznaniem brzegu morza, jego przyrodą, optymalnym wykorzystaniem czy zjawiskami, o których dobrze jest wiedzieć więcej. Będą więc stoiska z informacjami o procesach tworzących nasze brzegi, florze i faunie charakterystycznej dla tej strefy, sposobami jej ochrony, ale też powstanie strefa rekreacji oraz sprawdzenia się, na ile morze i jego brzeg inspirują nas twórczo. Miejsce: na międzyzdrojskiej plaży, tuż przy granicy Wolińskiego Parku Narodowego.

Stargard wypełni się sztuką

Stargard. W weekend odbędzie się ArtFestiwal, święto kultury i sztuki. Organizatorzy mają dla mieszkańców aż 70 różnych propozycji na spędzenie wolnego czasu.

12 i 13 czerwca cały Stargard wypełni się tańcem, śpiewem, malarstwem i wieloma innymi formami wyrażania emocji przez lokalnych artystów. Wystawy malarstwa, fotografii, rękodzieła i rzeźby, instalacje, a także koncerty, pokazy fireshow będą się odbywać w różnych miejscach, nie tylko w placówkach kulturalnych, ale także w plenerze przy zabytkach, w kościołach, szkołach, kawiarniach i parkach, a nawet w salonie piękności.

To piąta odsłona ArtFestiwalu w Stargardzie. Ze względu na pandemię rok temu zorganizowano go wirtualnie. Wybierając się na spotkanie ze sztuką na żywo, warto zabrać ze sobą mapkę, którą można pobrać na stronie Stargardzkiego Centrum Kultury, głównego organizatora ArtFestiwalu.

– Odwiedzający kolejne punkty nie tylko mogą zobaczyć gotowe dzieła, ale także wziąć udział w ich tworzeniu – zaprasza Joanna Tomczak, dyrektor SCK w Stargardzie.

Ruszył Włóczykij 2021

Gryfino. Choć „spóźniony”, to jest i cieszy sympatyków podróżniczych opowieści. Ruszył 15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij. Do tej pory odbywał się na przełomie lutego i marca, ale w tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa festiwal przesunięto w czasie i po raz pierwszy odbywa się w czerwcu, w dn. 9-13. Preludium podróżniczej imprezy było poniedziałkowe (7 bm.) spotkanie z Przemkiem Kossakowskim oraz jednym z bohaterów programu „Down The Road” Jankiem Skibą. W środę 9 bm., spotkaniem z organizatorem wypraw długodystansowych, fotografem i przewodnikiem Łukaszem Superganem, oficjalnie otwarto festiwal. Kiedy na świat spadło tak wiele ograniczeń z powodu pandemii, w tym możliwość regularnych i nieograniczonych wędrówek, wielu globroterów skupiło się na rodzimych szlakach. I o takich opowiadał podróżnik rozpoczynający Włóczykijowe opowieści. W programie tegorocznego festiwalu zaplanowano ponad 40 prezentacji oraz wiele imprez towarzyszących, a sporą ich część na świeżym powietrzu, np. wszystkie koncerty odbędą się „pod chmurką”.

Szczegóły, w tym informacje nt. dostępności biletów na poszczególne wydarzenia, można znaleźć na stronach: http://wloczykij.com/ oraz na https://www.gdk.com.pl.

