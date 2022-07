Weekend na szczecińskich drogach. Za szybko i po alkoholu

Blisko 200 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość, a 20 prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu. Rekordzista „wydmuchał” blisko 2 promile. To bilans minionego weekendu na szczecińskich drogach.

Wśród kierowców, którzy jechali za szybko, dwie osoby przekroczyły dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Straciły prawo jazdy na trzy miesiące i otrzymały mandaty.

Sześć osób wsiadło za kierownicę nie posiadając do tego uprawnień, co według nowych przepisów skutkuje skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Policjanci drogówki ujawnili również dwudziestu kierujących, którzy jechali na podwójnym gazie. Rekordzista „wydmuchał” blisko 2 promile.

(K)