W Szczecinie kierowcy nie zwolnili. Jak co weekend, tylko znacznie drożej

Chociaż od początku tego roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów i za przekroczenie prędkości można zapłacić nawet 5 tys. zł, w Szczecinie kierowcy wcale nie zwolnili. W miniony weekend tutejsza drogówka namierzyła aż 260 tych, którzy jechali za szybko. Dziewięciu przekroczyło prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę!



Nie pomagają apele do kierowców o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności na drodze. Wygląda na to, że do przepisowej jazdy nie wszystkich motywują też nowe stawki mandatów.

Jak informuje szczecińska policja, podczas minionego weekendu na terenie miasta tutejsza drogówka zatrzymała prawo jazdy dziewięciu kierującym, którzy pędzili o ponad 50 km/h powyżej dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. Otrzymali też wysokie mandaty. Wszystkich kierujących ze „zbyt ciężką nogą” policjanci ujawnili łącznie blisko 260.

- Pierwsze dni nowego roku wskazywały, że jest mniej przekroczeń prędkości, zdarzały się pojedyncze przypadki - mówi mł. asp. Ewelina Gryszpan z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji. - Miniony weekend pokazuje jednak, że nie zmniejszyła się liczba kierujących, którzy przekraczają prędkość. Statystycznie można ten weekend porównać do weekendu sprzed wprowadzenia zmian w taryfikatorze mandatów.

Przypomnijmy - za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h mandat wynosi teraz 1500 zł, o 61 km/h - 2 tys zł. o 71 km/h - 2,5 tys. zł. Kwoty te wzrastają dwukrotnie w przypadku recydywy - za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci wówczas 5 tys. zł.

Potężnym zagrożeniem na drodze, dla siebie i innych, są nietrzeźwi kierowcy. Wypity alkohol ogranicza naszą koordynację ruchową, zaburza odbiór bodźców psychofizycznych, co wpływa na bezpieczeństwo. W miniony weekend podczas kontroli zatrzymano aż 10 pijanych kierujących. Wszyscy staną przed sądem.

