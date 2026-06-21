Weekend w ogrodzie sztuki. Róża, perkusja i taneczne lato

Szczecińska Agencja Artystyczna dba o zapewnienie różnorodnej oferty rozrywkowej podczas weekendów Różanego Ogrodu Sztuki. Jednymi z atrakcji, które Szczecinianie lubią najbardziej są niedzielne koncerty południowe oraz różankowe potańcówki. Fot. Piotr Sikora

Różany Ogród Sztuki znów zapewnił Szczecinianom moc weekendowych atrakcji. Tym razem można było wziąć udział w warsztatach artystycznych i stworzyć miniaturową książkę, posłuchać „barw perkusji", a na finał przetańczyć pierwszy gorący wieczór tego lata.

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Pierwszą z propozycji (sobota - 20 czerwca) były warsztaty familijne, których uczestnicy z tkanin, papieru czerpanego i różnorodnych miękkich materiałów mieli okazję tworzyć miniatury książek, inspirowane naturą i symboliką róży. „Róża opowiedziana tkaniną - picturebook” były otwarte dla wszystkich, a sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Edukacja kulturalna 2026” Narodowego Centrum Kultury).

Natomiast niedziela (21 czerwca) upłynęła w takt muzyki. Najpierw, czyli w samo południe, na scenie zabrzmiały „Barwy Perkusji" - fantastyczny popis młodych artystów tworzących Szczecin Young Percussion - zespół z klasy perkusji Dariusza Jagiełły, Antoniny Kadur oraz Krzysztofa Kołłątaja z ZPSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie. Natomiast wieczór ma upłynąć w gorących rytmach - znanych i lubianych - przebojów rodzimej muzyki rozrywkowej oraz światowych hitów, czyli na jedynej w swoim rodzaju różankowej potańcówce.

Kto nie miał szczęścia uczestniczyć w sobotni-niedzielnych atrakcjach Różanego Ogrodu Sztuki, ten powinien zarezerwować sobie czas na przyszły weekend. Tym bardziej, że w najbliższą sobotę (27 czerwca) wystartuje drugi sezon jogi na Różance. Bezpłatne zajęcia ph. „Dzień dobry joga” rozpoczną się o godz. 10 - jedynym warunkiem uczestnictwa będzie własna mata.

Przypomnijmy: przez cały sezon - nie tylko w weekendy - w Ogrodzie Różanym funkcjonuje Różana Czytelnia - plenerowa strefa wolnych książek, przygotowana przez SAA we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. To miejsce, w którym można zostawić książkę, zabrać inną albo poczytać na miejscu. ©℗

(an)

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