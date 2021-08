Wędrujące drzewa i duch zero waste. Święto ulicy na Jagiellońskiej

Czy szczecinianie potrafią pomagać, dzieląc się rzeczami, które mogą się przydać innym? Jakie miejsce do życia by wybrali: w otoczeniu zieleni czy przy jednym z komunikacyjnych węzłów przesiadkowych? Czy robiąc coś dla siebie, nie zapominają o szacunku dla natury? To ledwie kilka z pytań, na których odpowiedź może przynieść sobotni „Street Day na Jagiellońskiej w duchu Zero Waste”. Barwne Święto Ulicy, firmowane przez aktywistów Szczecińskiego Ruchu Miejskiego, odbędzie się w sobotę 7 sierpnia.

– Wpadnij na Jagiellońską i przynieś rzeczy, których nie potrzebujesz, a które mogą przydać się innym. Podziel się: książką, zabawką, ubraniem, grą, muzyką czy rośliną. A może znajdziesz coś ciekawego dla siebie? Weź udział w warsztatach zgodnie z ideą Zero Waste. Zrób coś dla siebie, dla innych, dla środowiska. Masz jakiś pomysł, chcesz coś przekazać? A może chcesz nam pomóc? – zachęcają organizatorzy imprezy.

Wędrujące drzewa wyruszą na Jagiellońską

Wielkiej wymianie będzie towarzyszyła muzyka i zabawa. W familijny charakter wydarzenia wprowadzą wszystkich „Wędrujące drzewa”.

– O godz. 10.30 na ul. Łokietka ładujemy drzewa na platformy i jedziemy w kierunku ul. Jagiellońskiej. Na miejscu będziemy około godz. 11, gdzie startujemy z wielką wymianą rzeczy. W międzyczasie organizujemy warsztaty zgodnie z ideą zero waste: jak dać różnym przedmiotom drugie życie, jak korzystać i nie marnować – zapowiadają aktywiści Szczecińskiego Ruchu Miejskiego.

Niejako przy okazji Święta Ulicy, Szczeciński Ruch Miejski chce pokazać, jak ogromny wpływ na estetykę miejskich ulic i placów oraz jakość życia mieszkańców ma zieleń wysoka. Właśnie w tym celu opracował projekt pn. „Wędrujące drzewa”. Chodzi o klony w kontenerach, które od dwóch lat za sprawą wolontariuszy docierają w newralgiczne miejsca szczecińskiej betonozy i do kolejnych miejskich „wysp ciepła” – symbolicznie oswajając ich odhumanizowaną przestrzeń w bardziej przyjazną, zieloną.

W tym roku to Czytelnicy „Kuriera” – w głosowaniu – wyznaczyli trasę dla „Wędrujących drzew”. Pierwszym przystankiem była ul. Łokietka: pomiędzy ul. Księcia Bogusława X oraz Królowej Jadwigi. Drugim – już w tę sobotę (7 sierpnia) – będzie ul. Jagiellońska: odcinek pomiędzy skrzyżowaniami ze Śląską i św. Wojciecha.

„Street Day na Jagiellońskiej w duchu Zero Waste” potrwa do godz. 15. Wydarzenie jest współfinansowane z programu Społecznik. ©℗

(an)

Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji

Trasa marszu będzie przebiegać ulicami: Łokietka (rozpoczęcie między ul. Bogusława X a ul. Królowej Jadwigi) – Królowej Jadwigi - Krzywoustego – pl. Zwycięstwa – al. Wojska Polskiego – pl. Szarych Szeregów -Piłsudskiego – pl. Grunwaldzki – Śląska – Jagiellońska (zakończenie między ul. Śląską a ul. św. Wojciecha). Na czas przemarszu nastąpi czasowe wyłączenie z ruchu tych ulic.

Zmiany dotyczyć będą też linii tramwajowych: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz linii autobusowych: 61, 62, 75, 86 oraz 87.

- Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.