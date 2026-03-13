Ważne rozmowy w szkole. O przemocy i odpowiedzialności

Podczas zajęć zwrócono uwagę na to, że przemoc – zarówno fizyczna, jak i psychiczna – nie jest „żartem” czy „zabawą”, lecz zachowaniem, które może prowadzić do poważnych skutków prawnych oraz emocjonalnych.Fot. KMP Szczecin

Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno spotkali się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 przy ul. Wojciechowskiego w Szczecinie. Wizyta w ramach szkolnych dni profilaktyki była poświęcona niezwykle ważnemu tematowi – przemocy rówieśniczej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Policjanci rozmawiali z młodzieżą o zjawisku przemocy rówieśniczej, nazywanej także bullyingiem. To problem, który dotyka wielu młodych ludzi i może przybierać różne formy – od obrażania i wyśmiewania, przez wykluczanie z grupy, aż po agresję fizyczną. Funkcjonariusze podkreślali, że w takich sytuacjach często występuje nierównowaga sił, a osoby doświadczające przemocy mogą przez długi czas pozostawać bez wsparcia.

Policjanci wyjaśnili uczniom, jakie konsekwencje prawne mogą ponosić osoby dopuszczające się agresji wobec rówieśników. Podczas zajęć zwrócono uwagę na to, że przemoc – zarówno fizyczna, jak i psychiczna – nie jest „żartem” czy „zabawą”, lecz zachowaniem, które może prowadzić do poważnych skutków prawnych oraz emocjonalnych.

Funkcjonariusze zachęcali młodych ludzi do reagowania na wszelkie przejawy agresji oraz do informowania o takich sytuacjach nauczycieli, rodziców lub innych zaufanych dorosłych. Podkreślili również, jak ważne są wzajemna empatia, szacunek oraz budowanie bezpiecznej atmosfery w środowisku szkolnym.

Spotkanie było także okazją do zadawania pytań i rozmowy z policjantami o codziennej służbie w policji. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, chętnie rozmawiali o tym, jak przeciwdziałać przemocy wśród rówieśników.

– Działania profilaktyczne mają na celu nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale przede wszystkim zapobieganie im poprzez edukację i budowanie świadomości wśród młodych ludzi – tłumaczą szczecińscy funkcjonariusze i podkreślają, że przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wymaga wspólnego zaangażowania szkoły, rodziców i całej społeczności.

