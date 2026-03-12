Kierowca bez uprawnień, z narkotykami... Długa lista win

Fot. Policja

Poranna kontrola drogowa w Goleniowie przerodziła się w dynamiczną interwencję, która zakończyła się zatrzymaniem 35-letniego mężczyzny poszukiwanego przez sąd. Do zdarzenia doszło na jednej z głównych ulic miasta.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie podczas patrolu zwrócili uwagę na kierującego samochodem marki Citroen, którego zachowanie było podejrzane. Funkcjonariusze nadali kierującemu sygnały świetlne i dźwiękowe, aby się zatrzymał. Mężczyzna zignorował polecenia i gwałtownie przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę.

Po przejechaniu kilkuset metrów, kierujący stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przeszkodę, uległ uszkodzeniu i zatrzymał się na skarpie. Kierowca wysiadł i próbował uciekać pieszo. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg i po chwili zatrzymali mężczyznę.

Podczas kontroli policjanci ujawnili środki odurzające. Nie jest wykluczone, że mężczyzna mógł kierować pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, dlatego została od niego pobrana krew do badań laboratoryjnych.

Okazało się również, że zatrzymany podał funkcjonariuszom fałszywe dane osobowe. W rzeczywistości był osobą poszukiwaną przez sąd do odbycia kary 15 dni pozbawienia wolności. Dodatkowo ustalono, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

35-latek odpowie teraz przed sądem m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, posiadanie środków odurzających, prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz popełnione wykroczenia drogowe.

Wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. ©℗

