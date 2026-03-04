Chciał sprzedać ukradzione koła ich właścicielowi

Niemiłe zaskoczenie przeżył złodziej samochodowych kół, który próbował sprzedać je przez internet. Kupującym okazał się okradziony właściciel samochodu, który na miejscu transakcji pojawił się z policjantami.

Do zdarzenia doszło na terenie Stargardu, gdzie nieznany sprawca ukradł komplet kół samochodowych. Pokrzywdzony zamieścił w internecie ogłoszenie informujące o kradzieży i prośbę o pomoc w ich odnalezieniu. Lokalni internauci nie zawiedli i w w sieci szybko odnaleźli ofertę sprzedaży kół odpowiadających opisowi. Ich przypuszczenia potwierdził właściciel, który rozpoznał swoje koła na zamieszczonych zdjęciach.

Mężczyzna skontaktował się z osobą wystawiającą ogłoszenie i umówił się na spotkanie, deklarując chęć zakupu. Jeszcze przed planowaną wizytą złożył zawiadomienie o kradzieży w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. Funkcjonariusze wspólnie z pokrzywdzonym poszli na miejsce umówionej transakcji. Na miejscu mundurowi potwierdzili, że oferowane do sprzedaży koła pochodzą z przestępstwa. Sprawca został zatrzymany, a skradzione mienie zabezpieczone.

Następnie policjanci przeszukali garaż użytkowany przez mężczyznę. W jego wnętrzu znaleźli inne przedmioty, które – jak się okazało – również pochodziły z kradzieży. Odzyskane mienie zostanie zwrócone właścicielom. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

