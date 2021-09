Wahadło znika, drogowcy nie. Na ul. Radosnej w Podjuchach

Jeszcze dziś, 3 września, ma być zlikwidowane wahadło na ul. Radosnej w szczecińskich Podjuchach. Część kierowców ta wiadomość zapewne ucieszy, ale wcale nie oznacza końca utrudnień związanych z prowadzoną tam wciąż przebudową układu drogowego na styku z ulicami Floriana Krygiera i Granitową. Do finału inwestycji jeszcze kilka miesięcy.



- Dobiegają końca prace drogowe na ulicy Radosnej przy skrzyżowaniu z ulicą Dziką. Wykonawca robót deklaruje, że najpóźniej w piątek, w ciągu dnia, zlikwidowany zostanie ruch wahadłowy na tym odcinku - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Nadal do wykonania jest tam spory zakres prac. Aktualnie trwa remont wiaduktu w ciągu ul. Floriana Krygiera nad biegnącą poniżej linią kolejową, który znajduje się przed mostem Gryfitów (patrząc od Podjuch w kierunku Regalicy). Na wybudowanie nadal czekają odcinki dojazdowe jezdni w rejonie obu przyczółków do nowego mostu drogowego, który ma przejąć ruch kołowy z Podjuch w stronę Gumieniec. Jego konstrukcja montowana jest na starych wzmocnionych filarach dopiero od dwóch tygodni.

Zablokowany wciąż jest też dla ruchu odcinek ul. Marmurowej, prowadzącej do ul. Radosnej i dalej do autostrady. Ten od strony skrzyżowania z ul. Granitową. Tam nadal nie ma fragmentu nowej jezdni i urządzonych poboczy z chodnikami. Niedorobione pozostają na sporych odcinkach także chodniki i ścieżki w rejonie samego nowego ronda powstałego dokładnie na przecięciu ul. Granitowej i dobiegającego do niego po nowym śladzie odcinka ul. Radosnej i wzdłuż tego ostatniego. Podobnie jest na samej ul. Granitowej od strony Zdrojów do starego z niej zjazdu prawoskrętem w ul. Floriana Krygiera.

Całe zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2019 r. zalicza długi poślizg. Miała zakończyć się jesienią ubiegłego roku. Według najnowszych informacji jej finał powinien nastąpić do 28 grudnia tego roku. Koszt jej - jak dotąd - przekroczył już 114 mln zł, nie licząc dodatkowych umów z nią powiązanych, a zawartych przez miasto z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras. Co oznacza, że w w sumie całe przedsięwzięcie będzie droższe aż o kilkanaście milionów złotych.

Na zadanie zabezpieczone zostały środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie ponad 72,7 mln zł. ©℗

(MIR)