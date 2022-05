W weekend na Wałach Chrobrego. Pamiętajcie o ogrodach

Lilie dorastające do 3 metrów wysokości, piwonie o dwubarwnych pełnych kwiatach wielkich niczym piłki, miododajne pysznogłówki w morzu rzadko spotykanych odmian, tajemnicze grzybowe zioło, a do tego szczególne byliny: odstraszająca nornice i przyciągające motyle - to ledwie ułamek z oferty ponad stu wystawców, za sprawą których Wały Chrobrego zmienią się w największy i najbardziej różnorodny ogród Szczecina. Już w ten weekend: 14 - 15 maja.

To za sprawą kiermaszu ogrodniczego pn. „Pamiętajcie o ogrodach" - jednej z najbardziej lubianych, cenionych i oczekiwanych szczecińskich imprez wystawienniczych. Tym razem w wiosennej odsłonie. Czyli nie tylko ze wszystkim co zielone do domu i ogrodu, a w szczególności z sezonowymi kwiatami do doniczek i ampli, ale m.in. również z mnóstwem rozsad warzywnych.

Dla amatorów przydomowych warzywników

- Pod tym względem różnorodność oferty powinna sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej ambitnych amatorów przydomowych warzywników. Z myślą o nich już są szykowane sadzonki np. pomidorów wydających owoce o różnorodnych kształtach, wielkościach i kolorach: oprócz czerwonych, również żółte, czarne, niebieskie, paskowane. Szykowane są także rozsady arbuzów, melonów, sałat, np. lodowej czy rzymskiej, buraczków czerwonych, groszku zielonego, szpinaku i bobu. W ofercie nie zabraknie też ogórków gruntowych i szklarniowych, rozsad papryki, pora, selera, kalafiora, jarmużu, kalarepy, kapusty, pietruszki, a nawet selera listkowego - wylicza Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator „Pamiętajcie o ogrodach".

Poszukujący nowych okazów do ogrodu powinni zwrócić uwagę np. na nowości wśród lilii orientalnych: odmianę ’Pink Fudge’ przypominającą kwiat róży, papuzią ’Yellow Parrot’ oraz ’Golden Morning' o pachnących, cytrynowo-pomarańczowych kwiatach, gęsto nakrapianych ciemnymi, mahoniowymi plamkami.

Świetnie się zapowiada również reprezentacja piwonii. Dostępna będzie np. jedna z najwcześniej kwitnących odmian - ’Merry Mayshine’, efektowna ’Pietertje Vriend Wagenaar’ o pełnych okazałych kwiatach i średnicy 20 cm, a także zmieniająca barwę podczas kwitnienia ’Coral Sunset’.

Podczas kiermaszu będzie można liczyć również na kolekcjonerskie okazy bylin. Choćby peltobojkinię - o bardzo okazałych, parasolowatych liściach i żółtych dzwonkowatych kwiatach, która najlepiej się sprawdza w cienistych i chłodnych stanowiskach oraz nad oczkami wodnymi. Dostępny będzie również chelonops - polecany na skalniaki egzotyk pochodzący z Japonii, który zakwita pod koniec lata długimi różowofioletowymi kwiatami, przypominającymi naparstnice.

Świeże zioła na kiermaszu

Poza morzem oferty innych ozdobnych roślin, w tym również drzew i krzewów owocowych, winorośli, można będzie upolować na kiermaszu także oryginalne świeże zioła.

- Stanowią nie tylko dodatek smakowy, ale także ładny element dekoracyjny parapetu, balkonu czy tarasu. Poza tym są tak różnorodne, że może z nich zaaranżować efektowną kompozycję wielu barw, kształtów i aromatów. Na „Pamiętajcie o ogrodach” wybór ziół zapowiada się wspaniale - zachęca Marek Maj z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. - Będą bazylie w bez mała 10 odmianach, w tym np. rzadko dostępna tajska. Podobnie różnorodnie zapowiada się reprezentacja miętowa, wśród której nie zabraknie odmiany marokańskiej o silnym aromacie, chętnie stosowanej do letnich napojów orzeźwiających i mojito. Poza tym będzie dostępny m.in. cząber, estragon, hyzop, kolendra, oregano - również z żółtymi i białymi obrzeżami listków oraz drobnolistkowe. Poza tak oczywistymi ziołami, jak szałwia czy rozmaryn, można oczekiwać również pewnych niespodzianek. Jak choćby miechunki peruwiańskiej, zwanej też rodzynką brazylijską, która nie tylko pięknie wygląda, ale wykorzystywana jest jako dodatek do deserów. Będą też nowości, jak np. grzybowe zioło - znakomity datek do kanapek, sałatek, sosów, omletów, zapiekanek czy zup, które intensywny grzybowy aromat uwalnia najpełniej podczas gotowania. Przy okazji trzeba też wspomnieć o tzw. zielu życia, polepszającym działanie układu krwionośnego, pokarmowego i oddechowego, wspierającym odporność, a którego listki i młode pędy zawierają niezbędne dla naszego zdrowia witaminy i mikroelementy.

Kiermaszowi ogrodniczemu - tradycyjnie - będzie towarzyszyła „Wałówka z przysmakami", czyli kiermasz jadła regionalnego, podczas którego każdy znajdzie coś smakowitego dla siebie: od miodów i słodyczy, przez pikantne sery i wędliny, solone pajdy chkeba ze smalcem i ogórkiem, aż po piwa kraftowe i recepturowe wina.

Wszystko to i jeszcze więcej: w sobotę (14 maja) - w godz. 9-18, a w niedzielę (15 maja) - w godz. 9-17.

Uwaga: W związku z organizacją imprezy na ulicach górnego tarasu Wałów Chrobrego nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu. Od piątku - 13 maja, od godziny 20 - do niedzieli - do g. 20. - wyłączone z ruchu zostaną ulice: Wały Chrobrego, Szczerbcowa i Zygmunta Starego - na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego. ©℗

A. NALEWAJKO