W weekend jarmark świąteczny na Zamku Książąt Pomorskich

To już w piątek (10 grudnia) o godz. 16 ożyją dziedzińce na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, bo właśnie rozpoczyna się trzydniowy jarmark świąteczny. Na mieszkańców miasta i turystów będzie czekało czterdziestu wystawców, głównie wytwórców produktów regionalnych i rękodzielników, bogaty program wydarzeń i przepiękne iluminacje.

Organizatorzy zapowiadają, że na stoiskach nie zabraknie świątecznych ozdób, stroików, bombek oraz rozmaitych przysmaków, w tym cenionych marek z zachodniopomorskiej listy produktów tradycyjnych i regionalnych! Częścią zamkowego jarmarku jest organizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Zachodniopomorska Aleja Smaków. W tym roku pojawią się kramy regionalnych producentów słodyczy, pierników, miodów, win, przetworów warzywnych i rybnych.

Atrakcje jarmarku świątecznego na zamku

Wspaniałą przedświąteczną atmosferę podkreślać będą specjalne iluminacje i pachnące drzewka choinkowe. Obydwa zamkowe dziedzińce w tym roku zdobi 36 drzewek, w tym gwiazda dużego dziedzińca – pięknie oświetlona i przyozdobiona 10-metrowa choinka. Warto wybrać się więc na zamek po zmroku. Renifery wiozące na saniach Mikołaja, krążące po zamkowej Wieży Dzwonów, widać już z daleka. Gdy wejdzie się do środka, na elewacjach wirują świetlne płatki śniegu, a ledowe śnieżynki wiszą wzdłuż Skrzydła Menniczego. Na Dużym Dziedzińcu rozstawione zostały także iluminacje 3D. Na małych i dużych czeka renifer i wielka bombka, do której można wejść, by zrobić sobie – jak co roku - świąteczne pamiątkowe zdjęcie.

- Jarmarkowi towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń z propozycjami dla całych rodzin - koncertami, spektaklami, konkursami, korowodami kolędników, wspólnym kolędowaniem i spotkaniami ze świętym Mikołajem. Wśród licznych atrakcji będą m.in.: zagroda renifera św. Mikołaja, fotobudka czy lodowe rzeźby – mówi Monika Adamowska, rzecznik prasowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. - Atrakcją będą także karuzele – wiedeńska i łańcuszkowa.

Na codziennych koncertach wystąpią zespoły Sweet Four, Trio Con Fuoco, Optymalni oraz Orkiestra Wojskowa w Szczecinie i Orkiestra Dęta Szczecińska Trzynastka.

Wspólne kolędowanie na jarmarku

W sobotę o godz. 19 Zamek zaprasza również na wspólne kolędowanie z Piotrem Hueglem Piterskim, natomiast w niedzielę o godz. 19 z Teatrem Gwitajcie. W kinie Zamek w sobotę i niedzielę o godz. 12 i 15 odbywać się będą projekcje bajek o tematyce świątecznej.

- Większość atrakcji będzie bezpłatna. Bilety wykupić trzeba jedynie na zamkowe wystawy i otwartą specjalnie na czas jarmarku Wieżę Dzwonów z punktem widokowym na wspaniałą panoramę miasta – wyjaśnia M. Adamowska, która zachęca także do odwiedzenia stoiska samego Zamku. - Zapraszamy na specjalne słodkości, zagadki, niespodzianki i atrakcje dla dzieci i dorosłych. W kasach Zamku zaopatrzyć się będzie można w ciekawe prezenty gwiazdkowe, jak choćby przybliżającą niezwykłą historię zabytku monografię „Karty z dziejów zamku książęcego w Szczecinie” czy książki z ilustracjami słynnego Jana Marcina Szancera, bohatera prezentowanej obecnie na Zamku wystawy „Szancer, wyobraź sobie!”

W tym roku Zamek Książąt Pomorskich przygotował m.in. nową serię zimowych herbat, ręcznie malowane pierniki oraz świąteczne produkty z motywami nawiązującymi do szczecińskiego zamku.

Jarmark startuje w piątek o godz. 16. W sobotę i niedzielę zaprasza od godz. 12. Kramy będą czynne do godz. 20.

(kel)